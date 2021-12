「蜘蛛人：無家日」周末票房影史第3高 才3天就超越「尚氣」

「蜘蛛人:無家日」在美加地區開映周末票房2.53億美元,創影史第3高紀錄。(美聯社)

「蜘蛛人 :無家日」為電影 市場注入一劑強心針,美加地區開映周末票房2.53億美元,創影史第3高紀錄,樹立COVID-19大流行後的新障礙。

「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)17日在全美上映,開映3天初估票房僅次於2019年「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)的3.57億美元、2018年「復仇者聯盟:無限之戰」(Avengers: Infinity War)的2.58億美元。

這3部片都是漫威電影宇宙(MCU)作品,25歲的湯姆霍蘭德(Tom Holland)都在其中飾演蜘蛛人,「無家日」是他擔綱演出這個知名漫畫角色後第3部系列電影。

COVID-19(2019冠狀病毒疾病)去年春季大流行後,好萊塢生態丕變。網飛(Netflix)等串流平台在戲院被迫熄燈時訂戶激增,迪士尼(Disney)、華納兄弟(Warner Bros.)等片商跟上潮流,多部電影同步在各自串流平台推出,戲院就算恢復營業,也不再享有昔日高高在上的地位。

「蜘蛛人:無家日」發行商索尼影業(Sony Pictures)缺乏自家串流平台,宣傳時強調影迷只有進戲院才能觀賞到這部眾所矚目的大片,11月底預售票開賣後反應熱烈,但開映週末3天票房仍超乎業界預期。

這部續集另一賣點是集結前兩任蜘蛛人陶比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲(Andrew Garfield)系列電影眾多角色,片中驚喜連連,大量影迷搶在開映周末進戲院以免被其他人「爆雷」減損觀影樂趣,刺激「無家日」衝出驚人票房。

「蜘蛛人:無家日」只用3天就超越「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的2.25億美元,登上美加地區全年票房冠軍寶座。

相較之下,同時上映的驚悚片「夜路」(Nightmare Alley) 周末3天只進帳近300萬美元,凸顯COVID-19疫情 期間電影市場「貧富差距」加大。

隨著COVID-19疫苗施打上軌道,因疫情延期多時的電影今年陸續上映。但許多觀眾對進戲院態度保留,加上院線獨家放映時間縮短,使得「黑寡婦」(Black Widow)、「玩命關頭9」(F9: The Fast Saga)、「007生死交戰」(No Time to Die)等大片票房表現不如預期,戲院整體收入難以重返疫情爆發前水準。

「蜘蛛人:無家日」上映之際,全美COVID-19疫情因病毒變異株Omicron迅速升溫,各大連鎖院線尚未實行暫停營業等防疫限制,但擔心染疫的觀眾進戲院意願可能降低,威脅耶誕節及跨年檔期票房表現。

聖誕節前後以往是全年戲院生意最興隆的時期之一,今年排在這個檔期上映的好萊塢大片包括「駭客任務:復活」(The Matrix Resurrections)、「歡樂好聲音2」(Sing 2)。

「無家日」票房續航力是否受Omicron變異株衝擊,尚待觀察。對本片後續票房有利的因素包括許多預售票早已賣出,影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)好評度94%、「影院評分」(CinemaScore)彙整的開映首日觀眾評分達A+,好口碑有助票房細水長流。