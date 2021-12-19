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靠家族威望+反疫苗謬論 甘迺迪後人慈善組織大賺錢

編譯柯立偉／綜合19日電
在這個視訊截圖中，故總統甘迺迪之侄小羅伯特．甘迺迪反對接種疫苗，到處鼓吹他的反疫苗理論。(美聯社)
在這個視訊截圖中，故總統甘迺迪之侄小羅伯特．甘迺迪反對接種疫苗，到處鼓吹他的反疫苗理論。(美聯社)

新冠肺炎肆虐下，全美許多非營利組織和企業都在苦苦掙扎，但據美聯社調查，現年67歲、故總統甘迺迪之侄小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr)的非營利組織「捍衛兒童健康」(Children's Health Defense)卻在此逆境中，藉家族威望及反疫苗宣傳，收穫大量資金及追隨者，該組織2020年收入高達680萬元，較前一年翻倍成長。

小羅伯特剛出社會之際以律師為業，但於2006年左右開始突然變得對各種疫苗極其不信任，還憑藉著家族威望成立組織進行反疫苗宣傳，無視各種證明疫苗有效且副作用發生率極低的證據，堅稱疫苗是毒藥；本次新冠大流行之際，甚至曾經說過「打疫苗不是為了免疫，而是政府為了讓大家打疫苗才放出病毒」的荒謬言論。

專家指出，由於小羅伯特的組織動員力強大，他關於疫苗的虛假言論特別容易影響到一些對於疫苗本就信心不足，或是獲取資訊能力相對落後的人群。洛杉磯加州大學心臟病專家、首開少數族裔健康權研究的威廉斯博士(Richard Williams)說：「小羅伯特的主張，對於非裔社區而言非常危險，簡直可以說是計畫性的種族清洗。」

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)更重砲抨擊小羅伯特的主張，他說：「這人利用家族的名氣、故總統遺留下的政治遺產來散布各種謊言，從來沒有反思自己的行為對美國造成多大的傷害，簡直可恥！」

事實上，小羅伯特反疫苗的主張已經嚴重威脅美國的公共衛生體系，連家族內部都有人看不下去，指他的所作所為「極其危險」。小羅伯特的胞妹凱莉．甘迺迪(Kerry Kennedy)多次與兄長溝通，才只說服他在疫苗宣傳時盡量淡化「甘迺迪家族」，不要讓外界誤以為整個甘迺迪家族都反疫苗。

凱莉說：「任何以為甘迺迪家族反疫苗的人，一定都不知道疫苗正是故總統甘迺迪一生中最輝煌的政績。」

故總統甘迺迪之侄小羅伯特．甘迺迪反對接種疫苗，圖為去年1月他在紐約州首府奧伯尼鼓...
故總統甘迺迪之侄小羅伯特．甘迺迪反對接種疫苗，圖為去年1月他在紐約州首府奧伯尼鼓吹他的理論。(美聯社)

疫苗 加州大學 心臟病

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