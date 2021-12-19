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「蜘蛛人」開紅盤 準備空降美國2021年度票房冠軍

記者蘇詠智／即時報導
「蜘蛛人：無家日」在疫情期間創票房奇蹟，全球首周可望賣破5億美元。(美聯社)
「蜘蛛人：無家日」在疫情期間創票房奇蹟，全球首周可望賣破5億美元。(美聯社)

索尼漫威合作的超級英雄新片「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)，全球上映後果如預期開出超級大紅盤，就算在Omicron病毒變異株帶動的新一波疫情陰影籠罩各國，部分地區甚至已經宵禁，依舊難以影響其熱賣聲勢，光是北美上映首周末就可望衝至2億5300萬美元，不僅是索尼影業史上最佳紀錄，也僅次於漫威的「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）的3億5700萬美元和「復仇者聯盟：無限之戰」(Avengers: Infinity War)的2億5700萬美元，是史上第3名，還被看好有機會小贏「無限之戰」登上亞軍，也已經直接空降美國2021年的全年度票房冠軍電影。

更驚人的是，「蜘蛛人：無家日」在美國以外的全球各地也狂賣，目前有機會在上片首周就飆破5億美元，這還是在超級大市場—中國完全沒有安排檔期、並未參加上映的情況下，又是在新冠肺炎疫情期間，簡直有如奇蹟，也讓悶了一年多的美國戲院業者笑得閤不攏嘴，索尼和漫威也開始在計畫蜘蛛人的後續影片，現任蜘蛛人湯姆霍蘭德有望再回歸。

今年全球票房冠亞軍分別是中國電影「長津湖」與「你好，李煥英」 賣座分別是9億美元與8億2200萬美元，「蜘蛛人：無家日」有很好的機會超越，只要新冠肺炎疫情別再惡化。不過索尼與漫威慶祝大開紅盤，其他影片公司都笑不太出來，因為觀眾絕大多數都被「蜘蛛人」吸走，尤其瞄準奧斯卡、比較主打成年觀眾的電影，就算有大卡司或大導演、大製作，幾乎都沒有理想的票房，現在各方等著看，同樣也是強調特效動作的「駭客任務：復活」能否把觀眾從「蜘蛛人」那兒搶回來？

蜘蛛人 索尼 漫威

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