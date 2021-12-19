中國三星堆、金沙遺址 將聯合申報世界文化遺產

三星堆出土金面具。（取材自川觀新聞）

位於四川省廣漢市的三星 堆遺址與成都市的金沙遺址聯合申報世界文化遺產工作推進會，18日在四川德陽廣漢舉行，三星堆遺址管理委員會與金沙遺址博物館 簽署聯合申遺合作協議，將聯合申報世界文化遺產。

川觀新聞報導，會上雙方簽署了「三星堆遺址與金沙遺址聯合申遺合作協議」，將就遺產申報與研究、陳列展覽、宣傳推廣等方面全面展開合作。

據悉，三星堆遺址2001年就啟動了申遺工作。 2006年，三星堆遺址與金沙遺址共同作為「古蜀文明遺址」項目入列「中國世界文化遺產預備名單」，2012年再次入列更新後的「預備名單」。

廣漢市委副書記、三星堆遺址管委會主任王居中表示，三星堆遺址管委會將重點開展包括畫定遺產區和緩衝區、全面建設遺址監測體系等「十項工作」。進一步健全與金沙遺址聯合申遺的合作協商機制，進一步規範遺產的保護、展示、利用、監測、管理和宣傳等活動，全面推動古蜀文明遺址申遺工作有序開展。

聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心（北京 ）主任助理李光涵指出，三星堆與金沙遺址至少符合世界文化遺產價值標準的前三條，尤其是作為「已消失文明的見證」最有價值。

李光涵說，三星堆文明目前呈現出來的主要是地下遺存。此外，歷史文獻對三星堆文明的記載是缺失的，三星堆為代表的古蜀文明，主要將以考古遺存和文物來提供佐證。