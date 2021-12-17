狗狗「1舉動」救了窒息女嬰 主人感激：我們不配擁有牠

忠心的波士頓㹴犬亨利救了小主人。（取材自推特）

狗狗不僅是人類最好的朋友，還能拯救孩童一命！一隻㹴犬意識到嬰兒呼吸困難，非常擔心她一直想進房探視，異常舉動喚起飼主注意，即時送醫才保住孩子的性命。

美國波士頓 作家安德魯（Kelly Andrew）養了一隻波士頓㹴犬亨利（Henry），近來她生了一個女兒，有天亨利卻出現反常行為，一直用頭去頂育嬰室的門，不時入內探視女嬰。安德魯無論驅趕牠幾次，亨利仍會回到房內站在那兒。

安德魯說當天女兒身體不舒服，她開始受不了亨利的搗蛋行為，認為牠這樣會吵醒嬰兒。當她把亨利趕出房間時，突然注意到女兒停止呼吸了，而且臉色發紫，她嚇得趕緊通知丈夫連夜把孩子送醫急救。

安德魯說，本以為女兒只是感冒，沒想到呼吸道阻塞導致她吸不到空氣。醫生替女嬰清除呼吸道，總算保住小命。安德魯回憶整段過程，不敢想像如果亨利沒有吵醒女兒，後果不堪設想，她慚愧地說：「我們不配擁有這隻狗狗」。

被家中狗狗拯救的小女嬰。（取材自推特）

她說從那場事件後，對待亨利有如「國王」般，但她笑稱似乎跟平常沒什麼不同，丈夫也說很快就會用牛排大餐來好好感謝亨利了。

根據研究，狗狗的鼻子裡擁有三億個嗅覺接受器，相較人類的600萬個高出許多，而且狗狗的大腦內分析氣味的能力比人類好上40倍。因此犬類能嗅出特定疾病以及探知人體的變化，包括賀爾蒙、呼吸心跳頻率等，狗狗有時甚至能聞出醫學檢驗測不出的疾病。