全球第1條「手機簡訊」將被拍賣 15個字母要價22萬美元

據英國 鏡報,世界上第一條簡訊於1992年12月發出,而近30年後,這條訊息將再次創造紀錄,它將以17萬英鎊(約22萬美元)被高價拍賣 。

1992年12月,世界上第一條簡訊由22歲的沃達豐(Vodafone)公司工程師尼爾帕帕沃(Neil Papworth)發送給他的同事,通信總監理查德賈維斯(Richard Jarvis)。這條訊息只有短短15個字符「聖誕快樂」(MERRY CHRISTMAS)。

沃達豐公司目前正在出售簡訊的虛擬副本,中標者將收到一個包含發件人和收件人信息的數字文件,比如他們的電話號碼和這條消息本身,並擁有其專有權。拍賣收益將捐贈給聯合國 難民署。

沃達豐首席執行官漢內斯阿梅茨瑞特表示:「我們相信,當技術能夠使人們保持交流,就可以改變世界。約30年前的這條簡訊,是移動技術歷史上的決定性時刻。」

It’s Vodafone’s first ever #NFT 👾@vodafone_de will be transforming the first SMS text into a Non-Fungible Token to be auctioned, with all proceeds to be donated to @refugees.