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全球第1條「手機簡訊」將被拍賣 15個字母要價22萬美元

編譯中心／綜合報導
世界上第一條簡訊由沃達豐公司工程師傳出。(路透)
世界上第一條簡訊由沃達豐公司工程師傳出。(路透)

英國鏡報，世界上第一條簡訊於1992年12月發出，而近30年後，這條訊息將再次創造紀錄，它將以17萬英鎊(約22萬美元)被高價拍賣

1992年12月，世界上第一條簡訊由22歲的沃達豐（Vodafone）公司工程師尼爾帕帕沃（Neil Papworth）發送給他的同事，通信總監理查德賈維斯（Richard Jarvis）。這條訊息只有短短15個字符「聖誕快樂」(MERRY CHRISTMAS)。

沃達豐公司目前正在出售簡訊的虛擬副本，中標者將收到一個包含發件人和收件人信息的數字文件，比如他們的電話號碼和這條消息本身，並擁有其專有權。拍賣收益將捐贈給聯合國難民署。

沃達豐首席執行官漢內斯阿梅茨瑞特表示：「我們相信，當技術能夠使人們保持交流，就可以改變世界。約30年前的這條簡訊，是移動技術歷史上的決定性時刻。」

拍賣 英國 聯合國

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