美國打過疫苗的保母超搶手 六位數年薪還招不到人

美國已打疫苗的合格保母難求，讓必須託人照顧小孩才能上班的許多媽媽們很苦惱。美聯社

美國在職父母疫情 期間照顧孩子已經夠辛苦了，現在又有一個問題讓他們有後顧之憂，可能延緩返回工作崗位的腳步：急缺已完整接種新冠疫苗 的保母、臨時保母，以及日間托育中心的員工。

彭博資訊報導，保母人力派遣公司Tiny Treasures Nanny Agency創辦人庫瑞特說，幾乎每位上門求助的家長都想要找已打疫苗的保母，但只有60%的應徵者已接種疫苗。職缺多但合格者少，已使完整接種疫苗的合格保母行情大漲，時薪衝上令人目瞪口呆的水準。

庫瑞特說，兩年前，年薪六位數（美元）的職缺一天之內就找得到人遞補，但現在，已打疫苗的合格保母卻不急著接工作，因為明白可索價更高。她說：「若你是年薪8萬美元的職業婦女，到頭來薪水可能都得用來支付保母費。」

疫情已造成美國托育危機升到更高層次。需要請幫手照顧幼兒才能放心去工作的家長，尤其是媽媽們，現在負擔得起的選項是空前的少。許多托育中心已關閉；還營業的也苦於招聘不足人手；加上擔心照料者未接種疫苗和生活費飆漲，許多婦女除了待在家自己照顧小孩，別無選擇。據統計，在新冠肺炎疫情來襲初期退出勞動力的25歲至54歲婦女中，逾百萬人至今尚未重返工作崗位，一大原因就是子女乏人照顧。

隨著更多勞工重回辦公室，保母缺人情況更是惡化。再者，疫苗強制令已在許多行業實施，但許多托育中心仍可豁免。美國聯邦學齡前兒童教育計畫「啟蒙計畫」（Head Start）要求從業人員必須在明年1月底前接種疫苗，多州也規定托育中心員工打疫苗，不然就得每周接受篩檢。但這些規定並非全面實施，通常也未擴及臨時托兒、在宅保母這類非正式的安排。

由於欠缺全國性的相關統計數據，美國托兒服務人員的疫苗接種率難以確定。耶魯大學 今年5月和6月訪調2萬名托育從業人員發現，78%的受訪者自稱已完整接種疫苗。此數高於全美人口接種率，但仍低於學校教師的接種率（某些地區約90%）。