我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

拜登提名華裔前冰后關穎珊任貝里斯大使

法律系男大生「學以致用」參考課本筆記 告贏房東獲賠

編譯中心／綜合報導
法學院男大生參考教科書及課堂筆記內容，起訴宿舍管理公司，花一年告贏獲賠。（示意圖，取材自pixabay）
法學院男大生參考教科書及課堂筆記內容，起訴宿舍管理公司，花一年告贏獲賠。（示意圖，取材自pixabay）

英國19歲法學院大二生希姆（Jack Simm）花了1年多時間，參考教科書及課堂筆記內容，起訴宿舍管理公司，最終贏得他人生中的第一個案件。

希姆去年9月搬進學生宿舍，發現房子裡就像「建築工地」，決定提告宿舍管理公司違約。

希姆根據課堂所學法規，寫了一份10頁訴狀，要求宿舍管理公司退還押金和第1個月租金共計859英鎊（約1135美元），他上個月在民事法庭進行1小時聽證會，成功贏得這場官司。

希姆稱這起案件是他做過的最棒的「修正」，他在案件審理期間，正好研讀到契約法，一邊翻閱教科書、查看筆記，一邊比對眼前的真實訴訟案以修改錯誤之處。

希姆透露當時搬進學生宿舍時發現裡面根本不適合居住，不只沒有暖氣或 Wi-Fi、灰塵滿天飛，建築工人還在裡面施工，他向宿舍管理公司反映問題後對方沒有改善，於是他一周後停止支付租金，並開始建立訴訟案，主張宿舍管理公司違約。

希姆說其他學生只能暗地抱怨，但自己不想被當成「傻瓜」，費了很大心力準備訴訟案。上月2日，法院判決宿舍管理公司須支付希姆859英鎊押金及第1個月的租金，並負擔140英鎊法庭費用。

租金 英國

上一則

新州男熱愛聖誕節 自家院子裝30萬個燈飾 開放參觀

延伸閱讀

喬治城大學新規 所有師生訪客須打補強針 明年1/21生效

喬治城大學新規 所有師生訪客須打補強針 明年1/21生效
天地連線 「天宮課堂」第一課開講 精采太空科普

天地連線 「天宮課堂」第一課開講 精采太空科普
天宮課堂第一課 神舟十三號3航天員9日開講

天宮課堂第一課 神舟十三號3航天員9日開講
在沃爾瑪踩到釘子致截肢 女獲賠1000萬

在沃爾瑪踩到釘子致截肢 女獲賠1000萬

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時，要立刻通報空服員。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

2021-12-14 08:26
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
「別被我老公看到包裹」送貨員一秒變身完美達陣。(取材自tiktok)

門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣

2021-12-14 22:07
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元。（路透）

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

2021-12-10 23:15
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供)

先天運不足？ 12生肖「正能量」補運法大公開

2021-12-14 06:09

超人氣

更多 >
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣

門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了