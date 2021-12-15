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兩隻貓緊盯聖誕樹危機 主人驚見「南非最毒蛇」竄出

編譯周辰陽／即時報導
南非的懷爾德一家日前剛完成耶誕樹的裝飾工作，隨即親眼目睹一條蛇從樹上飾品之間探出頭來，上網搜尋更發現是南非最毒的「非洲樹蛇」，趕緊聯繫專家前來處理。路透/South West News Service
南非的懷爾德一家日前剛完成耶誕樹的裝飾工作，隨即親眼目睹一條蛇從樹上飾品之間探出頭來，上網搜尋更發現是南非最毒的「非洲樹蛇」，趕緊聯繫專家前來處理。路透/South West News Service

南非的一個英國家庭日前才剛完成聖誕樹的裝飾工作，隨即親眼目睹一條蛇從樹上飾品之間探出頭來，上網搜尋更發現是南非最毒的蛇，趕緊聯繫專家前來處理。

CNN與西南新聞社（SWNS）報導，當事人是懷爾德一家。爸爸羅伯與媽媽瑪塞拉（Rob & Marcela Wild）10日帶著11歲兒子愛德華（Edward）與6歲女兒薩哈拉（Sahara）欣賞他們裝飾出來的聖誕樹，一隻劇毒的非洲樹蛇（Boomslang）卻突然冒出來。

影片來源：YouTube

根據羅伯的回憶，他們剛剛裝飾完聖誕樹上，孩子們把禮物放在樹下，隨後打開燈光，「我們正在欣賞我們的工作成果時，我太太瑪塞拉指著我們的兩隻貓說，既然牠們正盯著聖誕樹看，她覺得樹上可能有隻老鼠」。

羅伯表示，兩隻貓常常從他們住的農場帶「禮物」進家門，所以瑪塞拉過去檢查，但她移動一個裝飾球，就看到一隻蛇直勾勾地回瞪著她，「她發出尖叫，大喊『有蛇』，我們就都跑回來了。我向前好看得更清楚，Google後發現牠是一條致命的非洲樹蛇」。

非洲樹蛇被認為生性害羞，卻是非洲最毒的蛇之一，比曼巴蛇與眼鏡蛇都還要毒。據報導，非洲樹蛇的毒液會引發出血，要是沒有解毒劑的話，人類被咬上一口就可能足以致命。

羅伯告訴CNN，「我想說『天哪，這可是所有毒蛇之王啊」。一家人就這樣看著「有著毒牙的客人」繞著聖誕樹枝移動，眼見牠在燈泡和金屬絲之間安頓下來，羅伯趕緊撥通資深捕蛇人海因斯（Gerrie Heyns）的電話。

根據報導，海恩斯先指示羅伯跟他的家人遠離聖誕樹，但必須確保那隻蛇留在樹上，接著花了2小時趕抵位於西開普省羅伯森（Robertson, Western Cape）的懷爾德家，確認的確是一條長在1.3公尺到1.5公尺之間的雌性非洲樹蛇，可能為了尋覓食物、飲水和棲身場所而進到懷爾德家。

從影片可見海因斯利用捕蛇夾，把非洲樹蛇從聖誕樹放到「更容易處理」的地板上，緊接著就輕捏住牠的頸部，「一旦我讓蛇受到控制，懷爾德一家人馬上過來看。因為我沒給牠理由，所以蛇並沒有試著咬人或擺出防衛姿態。對孩子們來說，恐怖的時刻轉變成令人興奮的時刻」。

CNN報導，海因斯先把蛇放進「蛇管」（Snake Tube），接著帶回家短暫安置於一個圈隔區內，並在12日將牠野放。

捕蛇人海恩斯確認出現在懷爾德家的蛇是一條長在1.3公尺到1.5公尺之間的雌性非洲...
捕蛇人海恩斯確認出現在懷爾德家的蛇是一條長在1.3公尺到1.5公尺之間的雌性非洲樹蛇，可能為了尋覓食物、飲水和棲身場所而進到懷爾德家。據報導，非洲樹蛇毒液會引發出血，要是沒有解毒劑的話，人類被咬上一口就可能足以致命。路透/South West News Service

南非 英國 Google

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