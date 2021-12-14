我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

「罐頭送到了」Uber Eats攜手日富豪 外送版圖前進太空

中央社／台北14日電
日本富豪前澤將日本即食罐頭送到國際太空站，心情相當興奮。（影片截圖）
日本富豪前澤將日本即食罐頭送到國際太空站，心情相當興奮。（影片截圖）

美食外送平台Uber Eats送餐版圖前進外太空，Uber Eats表示，攜手日本富豪前澤友作完成首趟美食外送，這趟送餐行程達400公里，時間長達8小時34分鐘，成功將日本即食罐頭送到國際太空站。

日本46歲富豪前澤友作8日抵達國際太空站（ISS），創日本民間人士前往ISS停留首例，並展開12天太空旅行；前澤友作透過個人影音頻道上傳影片，分享在外太空所見所聞，首支影片自11日上傳至今已經累積229萬次點閱。

Uber Eats今天發布新聞稿指出，Uber Eats首度外送美食上外太空，Uber Eats攜手日本企業家前澤友作，在他為期12天的太空旅程中，為國際太空站的太空人送上日本即食罐頭。

Uber Eats指出，這趟送餐行程達400公里，時間長達8小時34分鐘，在台灣時間12月11日下午10時40分送達。Uber Eats和前澤友作送上味噌鯖魚、甜醬牛丼、竹筍燉雞和紅燒豬肉等菜色，為太空人提供了一頓美味餐點，品嚐到太空食物以外的美食。

Uber Eats完成首趟美食外送至國際太空站，Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）表示，前澤友作的一小步是Uber Eats的一大步，對於完成這項創舉感到相當雀躍。

他指出，Uber的目標是幫助大眾享受隨心暢行、隨點即送，很榮幸能服務國際太空站的太空人，「前澤友作在這次的外送行程中獲得了一個讚，即便這趟外送時間超過了30分鐘」。

來源：Yusaku Maezawa【MZ】

太空人 日本 美食

上一則

華為發表高端手機「寶盒」 首度採用縱向摺疊設計

下一則

LV集合200個旅行箱 全球巡迴開特展 紐約看得到

延伸閱讀

日本富豪從太空站上傳首支影片 驚嘆「真的有太空」

日本富豪從太空站上傳首支影片 驚嘆「真的有太空」
美首位太空人有女傳衣缽 謝波德74歲長女上太空

美首位太空人有女傳衣缽 謝波德74歲長女上太空
藍源再上太空 知名主持人成首位非裔旅客

藍源再上太空 知名主持人成首位非裔旅客

日本首位太空旅客 富豪前澤友作今展開12天太空之旅

日本首位太空旅客 富豪前澤友作今展開12天太空之旅

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元。（路透）

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

2021-12-10 23:15
密蘇里州一名婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。圖為示意圖。（Ingimage）

48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲

2021-12-09 17:51
一名網友分享他從iPhone 4升級到13mini的心得，引發網友熱議。取材自PTT

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

2021-12-10 01:10

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠