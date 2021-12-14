「罐頭送到了」Uber Eats攜手日富豪 外送版圖前進太空

日本富豪前澤將日本即食罐頭送到國際太空站，心情相當興奮。（影片截圖）

美食 外送平台Uber Eats送餐版圖前進外太空，Uber Eats表示，攜手日本 富豪前澤友作完成首趟美食外送，這趟送餐行程達400公里，時間長達8小時34分鐘，成功將日本即食罐頭送到國際太空站。

日本46歲富豪前澤友作8日抵達國際太空站（ISS），創日本民間人士前往ISS停留首例，並展開12天太空旅行；前澤友作透過個人影音頻道上傳影片，分享在外太空所見所聞，首支影片自11日上傳至今已經累積229萬次點閱。

Uber Eats今天發布新聞稿指出，Uber Eats首度外送美食上外太空，Uber Eats攜手日本企業家前澤友作，在他為期12天的太空旅程中，為國際太空站的太空人 送上日本即食罐頭。

Uber Eats指出，這趟送餐行程達400公里，時間長達8小時34分鐘，在台灣時間12月11日下午10時40分送達。Uber Eats和前澤友作送上味噌鯖魚、甜醬牛丼、竹筍燉雞和紅燒豬肉等菜色，為太空人提供了一頓美味餐點，品嚐到太空食物以外的美食。

Uber Eats完成首趟美食外送至國際太空站，Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）表示，前澤友作的一小步是Uber Eats的一大步，對於完成這項創舉感到相當雀躍。

他指出，Uber的目標是幫助大眾享受隨心暢行、隨點即送，很榮幸能服務國際太空站的太空人，「前澤友作在這次的外送行程中獲得了一個讚，即便這趟外送時間超過了30分鐘」。

來源：Yusaku Maezawa【MZ】