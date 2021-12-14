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「不是體育場」2024巴黎奧運塞納河上開幕 60萬人同樂

新華社／巴黎13日電
2024巴黎奧運定於塞納河上舉行開幕式，沿岸將可容納60萬名觀眾。圖為效果圖 。（路透）
2024巴黎奧運定於塞納河上舉行開幕式，沿岸將可容納60萬名觀眾。圖為效果圖 。（路透）

2024夏季奧運由法國巴黎舉辦，巴黎奧組委13日宣布奧運開幕式將突破體育場的限制，在長達6公里的塞納河河道及沿河區域內舉行。屆時將讓選手搭船沿著塞納河畔遊行進場，並開放60萬名民眾在沿岸免費欣賞。

根據組委會的設想，超過1萬名運動員將乘坐160餘艘船隻沿塞納河由東向西入場，從奧斯特里茨橋出發到達耶納橋，途中經過巴黎城區最核心的區域，沿岸囊括了巴黎著名的地標性建築如巴黎聖母院、羅浮宮、大皇宮以及巴黎艾菲爾鐵塔等。

最終運動員們將來到與艾菲爾鐵塔一河之隔的特羅卡德羅花園，在那裡舉行開幕式最後的環節。

「過去12個月裡，我們一直在為這一方案努力。這是包括國際奧委會在內的所有相關方共同努力成果，這個方案太令人期待了。」巴黎奧組委主席埃斯坦蓋說。

組委會預計將至少有60萬人能夠在現場觀看這場盛大的開幕式。按照計畫，靠近河邊最近的區域將畫為售票區，稍遠一些的外圍區域將免費向觀眾開放。沿河兩岸還將樹立超過80塊巨型屏幕，供現場觀眾能實時欣賞到開幕式最精彩的部分。

埃斯坦蓋表示，6公里的航道給開幕式的文藝表演帶來了無限的可能，垂吊藝術、水幕投影、漂浮、交響樂等創意均在考慮之列。

2024巴黎奧運定於塞納河上舉行開幕式，沿岸將可容納60萬名觀眾。圖為效果圖 (...
2024巴黎奧運定於塞納河上舉行開幕式，沿岸將可容納60萬名觀眾。圖為效果圖 (路透)
2024巴黎奧運定於塞納河上舉行開幕式，沿岸將可容納60萬名觀眾。圖為效果圖 (...
2024巴黎奧運定於塞納河上舉行開幕式，沿岸將可容納60萬名觀眾。圖為效果圖 (路透)

運動員 奧運 遊行

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