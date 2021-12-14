先天運不足？ 12生肖「正能量」補運法大公開

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從2020庚子鼠年到2021辛丑牛年，全球在疫情 肆虐之中人們不僅改變了生活步調，也更提醒我們健康為本，用平安創造安和樂利與繁榮，才是社會共同的目標。命理界阿湯哥 湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中說明，人體和五行是密不可分的，而生活如同五行，每個環節都要均衡發展，才能創造出最佳的狀態。

➤➤➤生肖、生辰影響「先天體質」？ 命理師教養生訣竅

平時可多藉由佩戴的飾品或運用適合的色彩，甚至是補運小方法，使個人能量達到五行的均衡。2022壬寅年是為水木相生年，最適合配戴五行水、木相生的寶石。依五行來說最具強大的能量，以天然有機寶石「琥珀」更有開運之效，尤其以來自波羅的海的海珀更具招財能量。琥珀本質屬木，海珀又有水的元素，可達到五行中之水木相生，而每種琥珀又有不同五行能量的顏色，依生肖搭配選用，更能生旺好運。

鼠 龍 猴

適合佩戴的飾品：檸檬珀、金珀

開運顏色：金色、白色

功效：財富增益

補運小方法：保護脊柱、維護元氣

牛 蛇 雞

適合佩戴的飾品：蜜蠟

開運顏色：黃色

功效：增福添壽

補運小方法：調理腸胃、注重養生

虎 馬 狗

適合佩戴的飾品：血珀

開運顏色：紅色

功效：人緣健康

補運小方法：規律運動、笑口常開

兔 羊 豬

適合佩戴的飾品：血珀

開運顏色：綠色

功效：事業除障

補運小方法：擺脫易怒、充實心靈