先天運不足？ 12生肖「正能量」補運法大公開
從2020庚子鼠年到2021辛丑牛年，全球在疫情肆虐之中人們不僅改變了生活步調，也更提醒我們健康為本，用平安創造安和樂利與繁榮，才是社會共同的目標。命理界阿湯哥湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中說明，人體和五行是密不可分的，而生活如同五行，每個環節都要均衡發展，才能創造出最佳的狀態。
平時可多藉由佩戴的飾品或運用適合的色彩，甚至是補運小方法，使個人能量達到五行的均衡。2022壬寅年是為水木相生年，最適合配戴五行水、木相生的寶石。依五行來說最具強大的能量，以天然有機寶石「琥珀」更有開運之效，尤其以來自波羅的海的海珀更具招財能量。琥珀本質屬木，海珀又有水的元素，可達到五行中之水木相生，而每種琥珀又有不同五行能量的顏色，依生肖搭配選用，更能生旺好運。
鼠 龍 猴
適合佩戴的飾品：檸檬珀、金珀
開運顏色：金色、白色
功效：財富增益
補運小方法：保護脊柱、維護元氣
牛 蛇 雞
適合佩戴的飾品：蜜蠟
開運顏色：黃色
功效：增福添壽
補運小方法：調理腸胃、注重養生
虎 馬 狗
適合佩戴的飾品：血珀
開運顏色：紅色
功效：人緣健康
補運小方法：規律運動、笑口常開
兔 羊 豬
適合佩戴的飾品：血珀
開運顏色：綠色
功效：事業除障
補運小方法：擺脫易怒、充實心靈
上一則
FB留言