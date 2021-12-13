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北卡冷杉 第14次獲選為白宮聖誕樹 全美之冠

記者王政賢／北卡羅來納州報導
第一夫人迎接白宮聖誕樹。(取自白宮網站視頻)
第一夫人迎接白宮聖誕樹。(取自白宮網站視頻)

北卡州的聖誕樹種植者預計在今年假日將砍伐和出售多達650萬棵樹，其中以弗雷澤冷杉(Fraser Fir)為最大宗。而2021年白宮聖誕樹，也選中北卡種植的弗雷澤冷杉。自1960年代白宮從各州選拔聖誕樹這一傳統開始以來，北卡州現已14次獲選，為全美所有州之冠。

弗雷澤冷杉原產於阿巴拉契亞山脈南部的高海拔地區，它們是為了商業銷售而種植的聖誕樹，以其清新的香味和對稱的造型著稱。另外，即使弗雷澤冷杉的枝葉被剪斷，它仍保留了柔軟質地，所以當人們掛飾品時也不會扎手。而它保存期限長也是另一個優點。

白宮每年聖誕樹的選擇與政治無關。種植者首先須在當地州或地區參加比賽，然後參加由國家聖誕樹協會贊助的國家聖誕樹和花圈比賽，從而選出當年和次年中選往白宮的聖誕樹。

今年的比賽於8月在北卡的西傑斐遜(West Jefferson)舉行。參賽作品的高度必須介於六到八呎，不得人工著色或植絨，也不得有任何用電線、捆綁或以任何方式插入枝幹。其挑選面向包括顏色、形狀、豐滿度和針紋理等。一旦種植者被評為全國總冠軍，白宮工作人員就會前往其聖誕樹種植林地，挑選合格的樹。

今年的樹由月桂泉(Laurel Springs)的Peak Farms種植，是一棵高約20呎的弗雷澤冷杉，以確保修剪樹幹後，其高度仍能達到所需的18.5呎。 在砍完樹後，卡車將其運到華盛頓特區，然後用馬車送到白宮藍廳(Blue Room)，供成千上萬的遊客觀賞。

白宮 北卡

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