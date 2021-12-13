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這樣也行？男趁女熟睡「扒眼皮」掃臉 成功解鎖轉走錢

中國新聞組／北京13日電
廣西南寧黃姓男子因欠下大量賭債，去年趁前女友感冒昏睡時，翻開女友的眼皮，解開手機的人臉辨識鎖，轉帳到自己的戶口。（示意圖，ingimage）
廣西南寧黃姓男子因欠下大量賭債，去年趁前女友感冒昏睡時，翻開女友的眼皮，解開手機的人臉辨識鎖，轉帳到自己的戶口。（示意圖，ingimage）

近日中國一起刑事案件成為網路熱搜新聞，廣西28歲黃姓男子趁董姓前女友吃完感冒藥昏睡，先用其指紋解鎖手機，再拉開董女眼皮用人臉識別功能進入支付寶，將董女行動支付加上銀行帳戶內高達15萬餘元人民幣（約2.3萬美元）全部轉走。近日法院一審判決，依竊盜罪判處黃男有期徒刑3年6個月，並罰款人民幣2萬元。

據南寧晚報，黃男因賭博欠下債務，把歪腦筋動到前女友身上。去年12月26日上午，黃男打電話給前女友董女，說要當面商量償還戀愛期間借董女6萬餘元（人民幣，下同）之事，當天下午，黃男百般體貼，主動為正在生病的董女做飯、沖服感冒藥劑，董女喝藥後昏睡過去。

趁董女昏睡，黃男用董女指紋解鎖了她的手機，翻開她的眼皮，用人臉識別功能進入支付寶，分多次從董女的花唄、借唄、支付寶餘額和銀行卡轉走共15.41萬元，最後通過套現將這些錢轉到自己的支付寶上。

離開時，黃男還帶走了董女的手機和一件外套。隨後將這些錢用於生活開銷、賭博和還債。

董女醒來後發現手機有轉帳信息，立刻打電話給黃男，但都無人接聽，隨後向公安機關報案。

警方今年4月逮捕黃男，發現他2016年就曾因詐騙罪被判處有期徒刑3年，早已有過前科。當地法院近日作出判決，黃男被判處有期徒刑三年六個月，並處罰金2萬元。

手機 支付寶 人臉識別

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