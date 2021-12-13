睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

印度佳麗桑德胡13日贏得「環球小姐」后冠。（歐新社）

第70屆環球小姐（Miss Universe）選拔賽結果今天揭曉，21歲印度 佳麗桑德胡（Harnaaz Sandhu）摘下后冠，睽違21年後再次為印度贏回這項頭銜與榮耀。

第70屆環球小姐選拔賽在以色列紅海度假勝地埃拉特（Eilat）舉辦，並進行網路直播，影片中可看到上一屆環球小姐、墨西哥 的梅沙（Andrea Meza）為桑德胡戴上后冠。

印度佳麗桑德胡13日贏得「環球小姐」后冠。（路透）

本屆環球小姐第2名和第3名分別為巴拉圭佳麗費瑞拉（Nadia Ferreira）和南非佳麗恩史旺（Lalela Mswane）。

2021年環球小姐第2名為巴拉圭佳麗費瑞拉。（歐新社）

2021年環球小姐第3名為南非佳麗恩史旺。（歐新社）

在第3輪的問答環節，評審詢問每一位佳麗對年輕女性如何面對今日壓力有何建議？桑德胡回答：「我認為年輕人今天該如何面對最大壓力就要靠相信自己，知道自己是獨一無二，這使自己變美麗。」

她繼續說，不要拿自己和別人比較，多談論世界大事，「站出來，為自己發聲，因為妳是自己生命的主導人。我相信自己，這就是我今天站在這裏的原因。」

印度佳麗桑德胡13日贏得「環球小姐」后冠，她在賽後記者會上戴上皇冠亮相。（歐新社）

在第5輪的問答，她也強調每一個人都應在阻止氣候變遷 做出貢獻，應「多做事、少說話。」

桑德胡現年21歲，目前在大學就讀公共行政碩士學位，兼職模特兒，也曾在印度多部電影中亮相。

印度媒體報導，她早在17歲就開始參加各項選美賽，2019年當選家鄉旁遮普省（Punjab）的美后並進入印度小姐選拔賽（Femina Miss India）前12名，今年10月獲選印度環球小姐（Miss Universe India）。

印度佳麗桑德胡13日贏得「環球小姐」后冠，她在賽後記者會上戴上皇冠亮相。（美聯社）

在此之前，印度只有兩位佳麗在環球小姐選拔賽贏得后冠，分別是1994年的沈恩（Sushmita Sen）和2000年的杜達（Lara Dutta）。