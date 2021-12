巨型貨櫃輪長賜號今年3月造成蘇伊士運河嚴重堵塞,而當地時間12日是事件發生以來長賜號首次再度通過蘇伊士運河,受到外界注目,就連當初因開著小怪手挖土而爆紅的絲也發推表示關注。(取材自推特)

巨型貨櫃輪長賜號(Ever Given)今年3月造成蘇伊士運河 嚴重堵塞,而當地時間12日是事件發生以來長賜號首次再度通過蘇伊士運河,受到外界注目,就連當初因開著小怪手挖土而爆紅的絲也發推表示關注。

根據報導,推特 帳號「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」(Guy With The Digger At Suez Canal)當初因為一張「小怪手對上大貨輪」的照片爆紅,而長賜號12日通過蘇伊士運河時他還發推表示「保持安靜」( Pindrop silence ),彷彿自己擔心意外會再次發生。

所幸根據船舶資訊追蹤網站「Vessel Finder」顯示,長賜號已平安通過蘇伊士運河,目前正進入地中海東部,預計在當地時間20號抵達荷蘭鹿特丹港。

長賜號通過後,「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」也再發推表示「一切都落幕了大家,沒有什麼好看的了」(Show's over people. Nothing to see here)。