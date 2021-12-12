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史蒂芬史匹柏「西城故事」改編百老匯名劇 首周票房弱

編譯徐薏茹／綜合12日電
好萊塢知名導演史蒂芬．史匹柏最新力作「西城故事」片中一幕。(美聯社)
好萊塢知名導演史蒂芬．史匹柏最新力作「西城故事」片中一幕。(美聯社)

好萊塢大導演史蒂芬‧史匹柏(Steven Spielberg)最新力作「西城故事」(West Side Story)延遲兩年終於在上周與觀眾見面，首周上映票房為1050萬元，表現不如預期。

「西城故事」改編自百老匯經典名劇，為史匹柏第一部歌舞劇電影，劇本由「林肯」編劇東尼·庫許納(Tony Kushner)操刀，更請來舊版「西城故事」影星麗塔莫雷諾(Rita Moreno)客串演出，上映前備受矚目，為今年奧斯卡熱門候選之一。

即使上映前備受期待，「西城故事」仍面臨市場考驗，今年歌舞劇電影表現不盡理想，同樣改編自百老匯音樂劇的歌舞大片「紐約高地」(In the Heights)開片票房為1100萬元，另一部歌舞電影「親愛的艾文漢森」(Dear Evan Hanson)開片票房僅740萬元。

1961年「西城故事」橫掃十項奧斯卡獎，包括最佳影片，為經典歌舞劇電影。

史匹柏執導的新版「西城故事」仍有望取得票房佳績，接下來即將上映的強片還有漫威超級英雄電影「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)以及「歡樂好聲音2」(Sing 2)，兩部電影皆為票房奪冠熱門。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「吸引大批觀眾進戲院看成人戲劇目前似乎相當困難，困難會隨著時間減緩，但這對製片人及影業來說令人憂心。但是我不認為這是西城故事的最後一步，許多人當時並未把大娛樂家(The Greatest Showman)算在內。」

「大娛樂家」於2017年上映，首周上映僅880萬元，但隨後漸入佳境，成為全球大賣的熱門歌舞電影，全球票房賣破4億元，成為史上票房最高的歌舞大片之一。

新版「西城故事」目前在海外37個地區上映，票房進帳440萬元，由於電影中有一位跨性別角色，因此在沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達、巴林、阿曼、科威特等國家被禁演。

好萊塢知名導演史蒂芬．史匹柏(右)上周與妻子在洛杉磯出席新片「西城故事」首映會。...
好萊塢知名導演史蒂芬．史匹柏(右)上周與妻子在洛杉磯出席新片「西城故事」首映會。(美聯社)

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