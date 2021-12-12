美首位太空人有女傳衣缽 謝波德74歲長女上太空

謝波德的長女蘿拉‧丘奇利，11日搭乘藍源太空船飛上太空。（路透）

美國太空人 先驅謝波德（Alan Shepard）進入太空60年後，他的長女今天追隨腳步，搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）旗下航太公司藍源的太空船飛上太空。

蘿拉‧丘奇利（Laura Shepard Churchley）今天搭乘藍源（Blue Origin）太空船從德州 西部范霍恩（Van Horn）發射站起飛，父親當年登上太空時，蘿拉還只是學生，如今已是74歲的阿嬤。

以謝波德命名的白色太空船「新謝波德號」（New Shepard）搭載6人升空後，在太空中短暫停留，隨即返回地球，從升空到降落僅花約11分鐘。這是藍源公司第3次載人上太空。

美國太空人先驅謝波德（中）1970年12月與任務夥伴合影。（取材自維基共用資源／NASA提供）

謝波德1961年成為歷來第2位，也是美國第1位進入太空的太空人，當年他是美國國家航空暨太空總署 （NASA）「水星計畫7人」（Mercury 7）成員之一，在地球次軌道飛行15分鐘後返回地球。

10年後，謝波德擔任「阿波羅14號」（Apollo 14）任務指揮官登上月球，最為人所知的，就是曾在月球表面打了兩顆高爾夫球。

蘿拉展開飛行前預錄影片談及父親：「我有點像在追隨父親的腳步，我覺得他就在這裡，和我一起。」

蘿拉是藍源這趟飛行的榮譽、非付費乘客之一，另一位是50歲的前職業美足巨星、現任美國廣播公司（ABC）「早安美國」（Good Morning America）共同主持人的史崔翰（Michael Strahan）。