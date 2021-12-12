我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

美首位太空人有女傳衣缽 謝波德74歲長女上太空

中央社／范霍恩11日電
謝波德的長女蘿拉‧丘奇利，11日搭乘藍源太空船飛上太空。（路透）
謝波德的長女蘿拉‧丘奇利，11日搭乘藍源太空船飛上太空。（路透）

美國太空人先驅謝波德（Alan Shepard）進入太空60年後，他的長女今天追隨腳步，搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司藍源的太空船飛上太空。

蘿拉‧丘奇利（Laura Shepard Churchley）今天搭乘藍源（Blue Origin）太空船從德州西部范霍恩（Van Horn）發射站起飛，父親當年登上太空時，蘿拉還只是學生，如今已是74歲的阿嬤。

以謝波德命名的白色太空船「新謝波德號」（New Shepard）搭載6人升空後，在太空中短暫停留，隨即返回地球，從升空到降落僅花約11分鐘。這是藍源公司第3次載人上太空。

美國太空人先驅謝波德（中）1970年12月與任務夥伴合影。（取材自維基共用資源／...
美國太空人先驅謝波德（中）1970年12月與任務夥伴合影。（取材自維基共用資源／NASA提供）

謝波德1961年成為歷來第2位，也是美國第1位進入太空的太空人，當年他是美國國家航空暨太空總署 （NASA）「水星計畫7人」（Mercury 7）成員之一，在地球次軌道飛行15分鐘後返回地球。

10年後，謝波德擔任「阿波羅14號」（Apollo 14）任務指揮官登上月球，最為人所知的，就是曾在月球表面打了兩顆高爾夫球。

蘿拉展開飛行前預錄影片談及父親：「我有點像在追隨父親的腳步，我覺得他就在這裡，和我一起。」

蘿拉是藍源這趟飛行的榮譽、非付費乘客之一，另一位是50歲的前職業美足巨星、現任美國廣播公司（ABC）「早安美國」（Good Morning America）共同主持人的史崔翰（Michael Strahan）。

太空人 德州 貝佐斯

上一則

中國「最難方言」？ 網友點名閩南語「根本是外語」

延伸閱讀

藍源再上太空 知名主持人成首位非裔旅客

藍源再上太空 知名主持人成首位非裔旅客

天地連線 「天宮課堂」第一課開講 精采太空科普

天地連線 「天宮課堂」第一課開講 精采太空科普
日本首位太空旅客 富豪前澤友作今展開12天太空之旅

日本首位太空旅客 富豪前澤友作今展開12天太空之旅
歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
密蘇里州一名婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。圖為示意圖。（Ingimage）

48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲

2021-12-09 17:51

超人氣

更多 >
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言

影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人