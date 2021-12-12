我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

班克西限量T恤 原價33美元轉賣變1.2萬

中央社／倫敦11日電
英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)
英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)

英國塗鴉大師班克西（Banksy）為協助4名因推倒17世紀奴隸販子銅像而遭起訴的被告，製作一款限量T恤，今天在英格蘭城市布里斯托（Bristol）吸引數百人排隊搶購。

美聯社報導，這款灰色T恤印有「布里斯托」字樣和一個空蕩蕩的銅像基座，基座上還留著一條拆除基座上一尊17世紀奴隸販子科斯頓（Edward Colston）銅像的繩索。

英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)
英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)

事情回溯至2020年，當年美國非裔人士佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸窒息死亡，掀起全球反種族歧視潮，怒火延燒至布里斯托，當地示威者當年6月拆除科斯頓的銅像，並將銅像扔進布里斯托港。

有4人因此遭控刑事損害，預計下星期受審。

班克西昨天在社群網站表示，「我為這件事做了一款紀念T恤，明天起在多個商店販售，所有收益全歸這4名被告，讓他們能上酒吧暢飲」。

班克西表示，一件T恤售價25英鎊（約33美元），每人限購一件。

英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)
英國數百人排隊搶購班克西限量T恤。(美聯社)

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，網路上很快就開始有人轉賣，一名賣家開價9000英鎊（約1.2萬美元）。

班克西身分從未曝光，他從在英格蘭西南城市布里斯托街頭牆面、橋梁塗鴉起家，如今部分作品價值連城，在拍賣會場可拍得數百萬美元。

而科斯頓17世紀則靠黑奴買賣致富，當初以布里斯托駐港船隻將非洲奴隸遠送至大西洋另一端的美洲。他在布里斯托捐款無數，當地因此有許多街道與機構以他為名，不過推倒銅像事件掀起種族和歷史紀念的熱議後，有部分已經改名。

被扔進布里斯托港的那尊科斯頓銅像已被打撈上岸，以後將被改放置在博物館，但旁邊也會放置「黑命關天」（Black Lives Matter）的示威標語。

班克西 英國 社群網站

上一則

皮卡丘、哈利波特聯名新品 為穿搭增添可愛魔法氣息

延伸閱讀

哈士奇散步咬死雞、鼠「被判死」 飼主喊冤「是天性」

哈士奇散步咬死雞、鼠「被判死」 飼主喊冤「是天性」
輝瑞實驗：補強針對Omicron有效 抗體增25倍

輝瑞實驗：補強針對Omicron有效 抗體增25倍
被代言？官媒記者：彭帥致函WTA 震驚停賽決定

被代言？官媒記者：彭帥致函WTA 震驚停賽決定
曼哈頓「無畏女孩」銅像去留 最快12月中見分曉

曼哈頓「無畏女孩」銅像去留 最快12月中見分曉

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元。（路透）

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

2021-12-10 23:15

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？