我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

中國「最難方言」？ 網友點名閩南語「根本是外語」

記者羅印冲／綜合報導
中國媒體熱議「最難方言」，點名閩南語「根本是外語」。（取材自觀察者網）
中國媒體熱議「最難方言」，點名閩南語「根本是外語」。（取材自觀察者網）

中國各地方言眾多，最近媒體論壇上有網友討論哪裡的方言最難懂，有網友就點名閩南語，指發音和字幕完全對不上，「根本就是外語」。

署名柳欣的作者在觀察者網「風聞」發文指，最難懂的方言就是閩南話。

她提到，出差到廣州看電視裡播廣州話新聞，她是一點不懂廣州話，但聽見的每一個發音都能和螢幕下方字幕裡的字對得上，使她感覺廣州話也不是很難懂，有信心在當地生活半年便可掌握。

她說，同一個字的發音，廣州話儘管與普通話（國語）不同，但有脈絡可尋，多多少少有一些瓜葛。

不過，她表示，在廈門也是聽閩南話播新聞，「聽到的發音竟然和字幕完全對不上，根本就是外語」。

文章引起中國網友熱議討論，有留言說：「有次去福建寧德電廠，吃的也挺好，住的也挺好，工作也挺順利，就是他們那個說話呀，他們說普通話，我們聽著彆扭，他們說家鄉話，我們什麼都聽不懂。福建的哥們兒，他們說家鄉話的時候，我心裡只有一個念頭，趕緊走吧。」

還有網友說，大學舍友就福建人，閩南話聽著其實還行，打電話也能聽懂不少。認為最難懂的絕對是溫州、浙江話，四年下來所有人一句都沒懂，那才是真的外星語，密電級不是蓋的。

上一則

藍源再上太空 知名主持人成首位非裔旅客

下一則

美首位太空人有女傳衣缽 謝波德74歲長女上太空

延伸閱讀

東江流域58年來最嚴重連旱 粵成立供水應急指揮部

東江流域58年來最嚴重連旱 粵成立供水應急指揮部
鯉魚門海鮮

鯉魚門海鮮
福建閩侯工商總會 池洪貴接棒主席

福建閩侯工商總會 池洪貴接棒主席
長樂→平潭→新竹 陸規畫台海通道 福建30分鐘到台灣

長樂→平潭→新竹 陸規畫台海通道 福建30分鐘到台灣

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
密蘇里州一名婦人盜用女兒身分讀大學，讓參與調查的警方看呆。圖為示意圖。（Ingimage）

48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲

2021-12-09 17:51

超人氣

更多 >
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言

影／白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」無限輪迴 網友嚇到無言
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人