中國「最難方言」？ 網友點名閩南語「根本是外語」

中國媒體熱議「最難方言」，點名閩南語「根本是外語」。（取材自觀察者網）

中國各地方言眾多，最近媒體論壇上有網友討論哪裡的方言最難懂，有網友就點名閩南語，指發音和字幕完全對不上，「根本就是外語」。

署名柳欣的作者在觀察者網「風聞」發文指，最難懂的方言就是閩南話。

她提到，出差到廣州看電視裡播廣州話新聞，她是一點不懂廣州話，但聽見的每一個發音都能和螢幕下方字幕裡的字對得上，使她感覺廣州話也不是很難懂，有信心在當地生活半年便可掌握。

她說，同一個字的發音，廣州話儘管與普通話（國語）不同，但有脈絡可尋，多多少少有一些瓜葛。

不過，她表示，在廈門也是聽閩南話播新聞，「聽到的發音竟然和字幕完全對不上，根本就是外語」。

文章引起中國網友熱議討論，有留言說：「有次去福建寧德電廠，吃的也挺好，住的也挺好，工作也挺順利，就是他們那個說話呀，他們說普通話，我們聽著彆扭，他們說家鄉話，我們什麼都聽不懂。福建的哥們兒，他們說家鄉話的時候，我心裡只有一個念頭，趕緊走吧。」

還有網友說，大學舍友就福建人，閩南話聽著其實還行，打電話也能聽懂不少。認為最難懂的絕對是溫州、浙江話，四年下來所有人一句都沒懂，那才是真的外星語，密電級不是蓋的。