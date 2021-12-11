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藍源再上太空 知名主持人成首位非裔旅客

編譯潘勛／綜合11日電
搭乘藍源太空船的特別乘客，左為美國首位太空人謝巴德之女，右為前美足明星史崔漢，他也是首位非裔太空遊客。(美聯社)
搭乘藍源太空船的特別乘客，左為美國首位太空人謝巴德之女，右為前美足明星史崔漢，他也是首位非裔太空遊客。(美聯社)

亞馬遜公司創辦人貝佐斯創辦的藍源公司(Blue Origin)11日第三度發射太空船，搭載六人前往太空邊緣，停留幾分鐘，讓2021年成為30年來載人登太空最頻繁的一年。美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)非裔主持人史崔漢(Michael Strahan)名列乘客之一，也是首位非裔太空遊客。

華爾街日報(WSJ)報導，藍源公司這班觀光太空船六名乘客中，有兩人不必付費，一位是史崔漢，另一位是勞拉‧謝帕德(Laura Shepard Churchley)，她是1961年美國第一位太空人謝帕德(Alan Shepard)的長女。

搭乘藍源公司太空船升空的乘員之中，有兩位特別乘客，左起第一人是美國首位太空人謝巴...
搭乘藍源公司太空船升空的乘員之中，有兩位特別乘客，左起第一人是美國首位太空人謝巴德之女，第三人是前美足明星史崔漢，他也是首位非裔太空遊客。(路透)

藍源公司原擬在9日發射這班太空船，但因強風而改到11日早晨；火箭在東岸時間上午約10時在德州發射場升空，由發射到完成降落，耗時略超過10分鐘。

天體物理學家麥克道爾(Jonathan McDowell)指出，這次載客上太空是今年第13次載人上太空任務，超過1985年的11次。

今年載人上太空次數這麼多，是因中、俄兩國另進行五次載人太空任務，比如俄國太空總署本周稍早也發射火箭到國際太空站，日本億萬富豪前澤友作(Yusaku Maezawa)名列那次太空乘客當中。

藍源公司進行第三次載人任務，圖為「新謝巴德號」從德州基地點火升空。(Getty ...
藍源公司進行第三次載人任務，圖為「新謝巴德號」從德州基地點火升空。(Getty Images)

此外，英國富豪布蘭森(Richard Branson)設在美國的維珍銀河公司(Virgin Galactic Holdings Inc.)7月發射民間太空船，搭載布蘭森及另五人前往太空邊緣，比貝佐斯的藍源首次發射要早幾天；藍源10月第二次發射觀光太空船，載送演員沙特納(William Shatner)等四人上太空。

電動車巨擘特斯拉老闆馬斯克創辦的Space X公司也兩次發射太空船，載送太空人前往國際太空站，9月另送四名民間人士前往地球軌道。

史崔漢以前是美式足球（NFL）明星，他在太空船降落之後發推文說，「達陣」(touchdown)現在有全新意義了！他離開太空艙後表示還想再上太空，貝佐斯則跟他開玩笑，說下次他得自行買票了。

史崔漢後來貼出影片，描述這次太空行的經驗超現實，難以置信，「哇！我只能說，哇！」

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