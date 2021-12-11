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以為要死了 英男子在新加坡植物園晨運遇水獺家族圍攻

編譯周辰陽／即時報導
新加坡國立大學生物科學系高級講師西瓦索迪說，水獺一般不會隨意攻擊人類，但帶著小孩或感覺受到威脅時，就會變得極度敏感與出現防禦反應，「若被水獺攻擊，應該趕快跑開，和水獺拉開距離，牠們一般不會追上」。資料畫面。路透/PA Images
新加坡國立大學生物科學系高級講師西瓦索迪說，水獺一般不會隨意攻擊人類，但帶著小孩或感覺受到威脅時，就會變得極度敏感與出現防禦反應，「若被水獺攻擊，應該趕快跑開，和水獺拉開距離，牠們一般不會追上」。資料畫面。路透/PA Images

新加坡媒體9日報導，一名擁有星國永久居民身分的英國男子到新加坡植物園（Singapore Botanic Gardens）晨運時，被一群水獺的攻擊到趴倒在地，最終帶著全身的20多個傷口就醫。這位男子回憶過程時餘悸猶存地表示，「我實際上以為我要死了，牠們要殺掉我了」。

海峽時報與聯合早報的報導，這起攻擊事件發生在11月30日早上約6時40分，來自英國的60多歲當事人史賓瑟（Graham George Spencer）是一家女傭仲介公司的負責人，當時跟一位好友結束例行晨運，走到新加坡植物園的達曼士拉西（Taman Serasi）入口處附近。

按照史賓瑟的說法，他當時注意到20多隻水獺越過前方約4公尺的一條昏暗小路。這是他自約5個月前開始晨運以來，第一次在植物園看到水獺。

據報導，這一個水獺家族原本安靜地移動，直到另一名男子跑過來，疑似踩到其中一隻水獺，才導致牠們「發狂」。史賓瑟回憶道，「我們停下來，讓牠們先過，但一名晨運者跑了過去，牠們或許因此受驚，結果對我展開瘋狂攻擊」。水獺們試著咬住那一位晨運者，但他避開攻擊與越過史賓瑟，「牠們一下子一定以為我就是那位晨運者了」。

因為事發突然，史賓瑟感到驚慌失措，水獺群則撲了上來，有幾隻水獺咬住史賓瑟的腳踝，導致他臉朝下跌倒，隨後腿部、臀部與手指被亂咬長達10至12秒。在約15步外的友人見狀又喊又叫，試圖趕走水獺，「水獺聽到叫聲，停頓了一下，我趁機爬起來逃走，並在朋友的幫助下，到訪客中心尋求幫助」。

根據報導，史賓瑟跟友人被水獺追了一小段距離。當他們抵達時，訪客中心還沒有人，派駐的保全大概10分鐘後才顯然是休息完回來，並且拿出繃帶，植物園工作人員想幫忙叫救護車，但史賓瑟在朋友攙扶下，前往對面的鷹閣醫院（Gleneagles Hospital）就診，醫師發現26個傷口，一部分還需要縫合。史賓瑟打了破傷風疫苗，拿了口服抗生素，當天就獲准出院返家。傷勢逐步恢復的史賓瑟告訴記者，「若沒有朋友救我，我可能會就被咬死」。

新加坡國立大學生物科學系高級講師西瓦索迪（N.Sivasothi）說，當地有水獺長期生活，一般不會隨意攻擊人類，但帶著小孩或感覺受到威脅時，牠們就會變得極度敏感與出現防禦反應，「若被水獺攻擊，應該趕快跑開，和水獺拉開距離，牠們一般不會追上」。

新加坡一名男子到新加坡植物園晨運時，被一群水獺的攻擊到趴倒在地，最終帶著全身的2...
新加坡一名男子到新加坡植物園晨運時，被一群水獺的攻擊到趴倒在地，最終帶著全身的20多個傷口就醫。取材自推特

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