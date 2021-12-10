我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州墮胎法繞過法院 首席大法官斥同僚放任

重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

真的「好狗命」 夫妻撒23萬建雙層別墅給愛犬當狗屋

編譯中心／綜合報導
黃金獵犬和豪華狗屋的合照。圖取自抖音
黃金獵犬和豪華狗屋的合照。圖取自抖音

真是好狗命！一對富有的夫妻為兩隻愛犬建了一棟價值17萬英鎊（約23萬美元）的雙層豪華狗屋，美侖美奐而且應有盡有，甚至應景布置了聖誕節裝飾，讓人相當羨慕。

英國一對夫妻經常在抖音（TikTok）上分享日常生活，日前上傳幾段相當豪奢的影片，他們讓兩隻黃金獵犬獨自住在一棟兩層樓的洋房，裡面佈置的相當舒適，有沙發、大床、電視和網狀休息區等，還有一個小冰箱放狗狗的零食。

要價超過600萬的雙層豪華狗屋。圖取自抖音
要價超過600萬的雙層豪華狗屋。圖取自抖音

整個房子以原木色調裝潢，四面都是落地窗，採光明亮又溫馨。從二樓設置一條水管型溜滑梯，能夠直達一樓戶外。正值聖誕節，豪華狗屋裡到處佈置著聖誕裝飾，還有一棵小聖誕樹。

這棟豪華狗屋要價17萬英鎊，飼主在影片附註寫道：「現在接受室友申請」，網友笑稱：「狗住得比我好，而且還不用付房租」、「牠需要室友嗎？我也會吠叫喔」。

但也有人抨擊這對夫妻明顯是炫富，指出世界上還有很多人在餓肚子，給狗這種虛榮的資源很要不得；也有人認為狗狗只要跟好同伴在一起，即使睡地板也會很快樂。

豪華狗屋有很大的沙發。圖取自抖音
豪華狗屋有很大的沙發。圖取自抖音

@chipgirlhere

Reply to @annajacksxnn

♬ Cooking - Oleg Kirilkov

聖誕節 英國 抖音

上一則

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

下一則

誇張… 紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

延伸閱讀

英國聖誕前恐日增6萬例Omicron 傳染速度可能比南非快

英國聖誕前恐日增6萬例Omicron 傳染速度可能比南非快
瘟疫消滅老公公？歐美市場大亂的「聖誕老人絕種中」

瘟疫消滅老公公？歐美市場大亂的「聖誕老人絕種中」
新州酗酒犯浪子回頭 聖誕節前夕免費為貧困童剪髮

新州酗酒犯浪子回頭 聖誕節前夕免費為貧困童剪髮
舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關

舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關

熱門新聞

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

2021-12-07 06:03
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00
湯鎮瑋。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

2021-12-03 06:24
英國威廉王子與妻子凱特10日發布全家福聖誕卡。圖／取自The Duke and Duchess of Cambridge推特

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

2021-12-10 10:16

超人氣

更多 >
蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒
莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回