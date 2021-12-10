Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

搜尋引擎巨頭谷歌（Google）部分員工薪資曝光，人力營運高級副總裁薪水高達65萬美元。（路透）

搜尋引擎巨頭谷歌（Google ）是全球薪資最高的公司之一，外界都很想知道薪水與待遇如何。近日數據顯示，在加州 的Google硬體工程師年薪可達到26萬美元，軟體工程師可達30萬美元，工程副總裁的年薪高達47.5萬美元，人力營運高級副總裁薪水更是高達65萬美元。

根據「新浪科技」報導指出，儘管Google不喜歡公開透露員工薪水，但美國公司在申請外籍員工簽證 時，都會了解公司給員工的待遇，因此可以從上千份的簽證資料中，看出Google每個職位的薪資待遇。

這份資料可以看出Google在2021年第三季部分員工的薪資，不代表全體員工薪水，也未加上股票獎勵，但薪水仍很可觀，副總等級的薪水相當高，工程副總裁的年薪高達47.5萬美元、人力營運高級副總裁薪水有65萬美元，高階主管如首席軟體工程師，薪資為30-40萬美元，如果是一般員工，像是軟體工程師年薪為10.2萬至30萬美元、資深工程師20.7萬美元、硬體工程經理24.2萬美元。

其餘的職位還有像數據科學家，一年薪水約13.3萬-18.8萬美元，硬體工程師最低薪資是9.76萬美元、用戶體驗研究員年薪為22.3萬美元。