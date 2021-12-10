俄羅斯女教師發性感脫衣舞片 恐因家長投訴丟飯碗

俄羅斯女教師卡希莉娜日前在社群媒體上傳一隻自製的性感脫衣舞影片，自稱接到其中一名學生的家長私訊抱怨，隨後被控發布「挑逗性內容」，並遭到任教學校的主管宣布開除。翻攝自CBS6Albany.com

俄羅斯 一位23歲的學校女教師日前在社群媒體 上傳一隻自製的性感脫衣舞影片，讓她在學生與家長之間爆紅與引發網友極大關注，卻也引來一位憤怒母親的譴責，更被任教的學校主管告知她被開除了。

俄羅斯官媒RT與太陽報9日報導，來自新西伯利亞（Novosibirsk）的俄羅斯語言文學教師卡希莉娜（Victoria Kashirina）日前因上傳一隻「情色」影片到IG帳號而登上俄羅斯媒體頭條。

從畫面可見，卡希莉娜進入家門後寬衣解帶，脫到僅穿全套黑色性感內衣，接著就以撩人姿勢趴到床上，隨後還有其他在地板與床上等不同地點狀似撫摸身體與搔首弄姿的畫面。

儘管影片吸引眾多網友的關注，但當卡希莉娜其中一名學生的家長看到影片與私訊抱怨內容時，她的麻煩就開始了。這位憤怒的母親寫到，「晚安，能不能拜託別貼上如此露骨的影片？不然關掉妳的帳號，我女兒正在看，這顯然削弱妳身為一位教師的權威」。

卡希莉娜則拒絕刪掉影片，只願意封鎖這位學生，同時反過來教訓對方，強調與其監督他人，她應該多加留意女兒的上網習慣。她向《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）強烈否認自己做錯任何事情，「我已經跳鋼管舞好幾年了，也夢想製作影像很久了。當然，這不是要給學生看的」。

儘管卡希莉娜將這對母女都封鎖了，但是已經太遲了，學校主管寫信要求她將影像下架，聲稱此事正如野火一般在家長之間傳播。卡希莉娜聲稱她被控發布「挑逗性內容」，「妳已經造成一場風暴 ，我們需要應對，我自己有2個小孩，我了解這些家長感受是什麼」。

這位主管還告知卡希莉娜，她在製作影像時展現過她的「言論自由」，但這樣做已經「傷害到我們的自由」。「如果你想要證明（身為一位情色舞者的）自己，我們有權利不跟著走這一條路。妳被開除了，這是一個極好的時機，向全體家長傳達我們堅持的道德準則」。

據消息人士說法，卡希莉娜目前仍在授課。按照她的說法，校方當初其實並沒有在社群媒體定下限制。卡希莉娜也發誓，如果證實自己遭到開除，就會告上法院，主張校方的決定干涉到她的自由與私人生活。