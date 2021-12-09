PANTONE公布2022年代表色：長春花藍

長春花(periwinkle)。圖：pixabay

彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)公布2022年度代表色為色號17-3938，名稱為「非常長春花」(Very Peri)的藍紫色。由於色調接近長春花(periwinkle)的天然花色，這款顏色又被稱為「長春花藍」。這是彩通色彩研究所歷年來挑選年度代表色時，第一次選擇全新製造的色彩，而不是在現有的顏色檔案庫中做出選擇。

「長春花藍」獲選為2022年度代表色的原因，彩通色彩研究所在聲明中指出，是因為穩定寧靜的藍色當中，注入了擁有活力的紅色基調。

彩通色彩研究所執行主任列翠絲‧艾斯曼(Leatrice Eiseman)8日在電話會議中說：「對我們來說，推出一款新顏色真的非常重要，因為我們對於當今世界現況，有了截然不同的全新願景。」

艾斯曼說，「長春花藍」是所有藍色調顏色當中「最快樂也最溫款的一種」。她表示，由於帶有紅色底色，「長春花藍」給人帶來一種受到鼓舞的新鮮感受，「這種新鮮感正是現在的我們所追求的」。

彩通色彩研究所副總裁普蘿瑞‧雷斯曼(Laurie Pressman)則說，新冠疫情 發生後，人們經歷了許多挑戰，不確定哪一天又會遇到什麼狀況。她說，好奇心協助人們度過困難時刻，「我們可以稱之為勇氣十足的創造力」。

雷斯曼說，「長春花藍」象徵著未來，充滿生氣勃勃、欣欣向榮的朝氣，展現自由自在的信心以及創意精神。

有線電視新聞網(CNN)報導，「非常長春花」顏色接下來將在微軟 公司(Microsoft )多款應用程式的數位平台裡出現，包括螢幕保護程式(screensavers)以及PowerPoint、Team、Edge以及Windows界面操作選單。