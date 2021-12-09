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1歲童救母？她走出廚房哄哭閙兒 下秒瓦斯突爆燃烈焰

編譯中心／綜合報導
日前有一名媽媽在廚房煮飯時，聽到一歲兒子哭鬧聲放下手邊工作出來哄他，沒想到才走出廚房不到三秒鐘，廚房裡的瓦斯瞬間發生氣爆。（示意圖／取材自ingimage）
日前有一名媽媽在廚房煮飯時，聽到一歲兒子哭鬧聲放下手邊工作出來哄他，沒想到才走出廚房不到三秒鐘，廚房裡的瓦斯瞬間發生氣爆。（示意圖／取材自ingimage）

嬰兒一個行為竟救了媽媽一命。日前有一名媽媽在廚房煮飯時，聽到一歲兒子哭鬧聲放下手邊工作出來哄他，沒想到才走出廚房不到三秒鐘，廚房裡的瓦斯突然發生氣爆，嚇得她趕緊抱起孩子衝出家門，順利逃過死劫。

這起意外發生在中國廣東省湛江市，一名母親向媒體表示，事發前她在廚房炒菜，突然聽到兒子在客廳哭鬧，於是放下手邊工作走出廚房查看。就在她拿衛生紙準備給兒子擦鼻涕時，意外發生了，廚房裡的煤氣罐爆燃，「轟」的一聲瞬間火光沖天。

所幸該名母親和兒子毫髮無傷，「還好我兒子有叫我出來，不然我可能就沒命了」。氣爆畫面曝光後，引發網友熱議。有人認為，也許該名婦人以為是兒子冥冥之中幫她躲過一劫，「但實際上更大的可能是因為孩子哭了，她沒關火就離開，才會引發氣爆」、「明顯不是瓦斯桶爆炸，應該是瓦斯沒關好漏氣，遇到明火點燃空氣中瓦斯引起火災的」。

然而也有部分網友覺得神奇，「母子連心，這也是冥冥之中自有安排吧」、「兒子救了媽媽一命，相信媽媽以後會更愛這個孩子」、「說不定小孩是因為吸到外洩的煤氣而感到不適，所以才會哭鬧」。

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