影／街頭賣藝遭嘲「給錢讓你閉嘴」她正面開嗆引熱議

英國街頭藝人在街上歌唱時，一名男子走近她並說：「給你20英鎊讓你閉嘴」。（截圖自tiktok）

英國 街頭藝人洛伊德（Samantha Lloyd）日前在街上歌唱時，一名男子走近她並說：「給你20英鎊（約26美元）讓你閉嘴」，洛伊德當場回擊，並分享這段經歷在社群 平台上引起網友熱議。

當時洛伊德對男子說：「這很沒禮貌！當著我的面說，來啊，我是認真的，來當著我的面說。好啊，你可以繼續走！滾啊，小男生，有小...的小男生。」接著她向圍觀群眾道歉。

洛伊德表示她幾乎每次在街頭賣藝都會遇到這種狀況，很討厭無禮的人，她在影片寫著：「抱歉，我失去了耐心，反應很糟糕。」

許多網友力挺洛伊德，紛紛表示：「謝謝你讓他難堪」、「我認為她的反應很完美」、「只有我喜歡你回應的方式嗎？」

但也有人認為洛伊德反應過度：「感覺歌手的態度很不專業」、「你是歌手，不是每個人都會喜歡你」、「你必須內心強大才能獲得成功，如果你做不到就不要做。」