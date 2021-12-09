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德州男手術變「大鵰」 他曝很滿意：信心爆棚

聯合新聞網／綜合報導
男曝做完手術GG變大，信心爆棚。（取材自ingimage）
男曝做完手術GG變大，信心爆棚。（取材自ingimage）

美國德州男性馬可仕（Marcus，化名）日前分享接受「陰莖增大手術」的經歷。

馬可仕說他原始陰莖形狀和尺寸完全正常，但他總覺得自己的陰莖「應該更大」。馬可仕指出：「從沒有人抱怨過我的陰莖，我也沒遇過問題，但女性能隆乳，為什麼我不能？」

馬可仕18、19歲時著手研究陰莖增大手術，後來發現該領域權威、洛杉磯泌尿科醫生艾力斯特（James Elist）後決定請他幫忙動手術。

美國目前只有兩名合法醫生能進行該手術。醫生術前會先評估、並選擇安全有效的尺寸，手術時會在陰莖的肌肉和表皮間植入填充物，接受手術的男性無法決定最終陰莖尺寸大小。

馬可仕提到術後麻藥退了就感覺陰莖跟皮膚鼓脹緊實。術後最糟糕的部分是第一次解尿，因為陰莖灌滿抗生素之類的東西，會尿出鮮紅色小便讓他感到不悅。

馬可仕的陰莖最終增長了2.5公分，周長增加5公分，但最初勃起時怪怪的，「很像陰莖要爆裂開來，但感覺還不錯，不是難以忍受的疼痛。好像沒吃什麼止痛藥。」

醫生艾力斯特提醒馬可仕在術後前幾次與妻子行房時要「慢慢來」，不要過度使用。馬可仕透露妻子第一次用手碰觸他的陰莖時很緊張，很怕弄傷它。

馬可仕表示很滿意手術成果：「這是一次非常棒的體驗，我現在更有信心了。如果哪天我在裸體海灘上散步或去俱樂部，我會有足夠的自信。老實說，如果我有錢，如果醫生允許，我會嘗試做得更大。」

德州 肌肉 洛杉磯

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