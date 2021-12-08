白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬

一位登山客2013年在法國白朗峰山區偶然尋獲一個收著祖母綠、紅寶石和藍寶石等眾多寶石的金屬箱，因幾年下來始終找不到原主人或繼承人，當局日前宣布跟登山客對分。（翻攝自臉書／Mairie de Chamonix-Mont-Blanc）

一位未具名的登山客2013年在法國白朗峰山區偶然尋獲一個埋藏達數十年的金屬箱，發現竟是一個收著祖母綠、紅寶石和藍寶石等眾多寶石的寶庫，隨即依法交給警方。由於當局幾年下來始終找不到原主人或繼承人，日前決定跟登山客對分箱中的數百顆寶石。

CNN與BBC報導，白朗峰霞慕尼市政廳（Mairie de Chamonix-Mont-Blanc）日前在臉書 發布部分寶石的照片及兩位專家進行平均分配的影像，同時附上1966年印度 航空101號班機（Air India Flight 101）空難剪報。

據報導，這一架撞上白朗峰的印度航空101號班機是一架名為「干城章嘉」號（Kangchenjunga）的波音707-437型飛機，當時共117人罹難，死者包括印度核子產業之父巴巴博士（Dr Homi J. Bhabha）。

貼文指出，登山客是在墜機地點的波松冰河（Glacier des Bossons）找到收著寶石的金屬箱。CNN指當地官員表示，這些寶石正由「干城章嘉」號飛機運送。

白朗峰霞慕尼市長富尼耶（Eric Fournier）4日向法新社讚揚登山客的「正直」，並宣布寶石由雙方共享，當時報導指登山客與市政府都將收到一套價值15萬歐元（約16.9萬美元）的寶石，但市政廳發言人7日告訴CNN，這一大批寶石經專家平分，每批價值在7.5萬歐元（約8.4萬美元），市政廳會將他們分得的寶石放在霞慕尼水晶博物館 展出。