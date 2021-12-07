慶生吹蠟燭她「火燒頭髮」半邊臉著火 家人賞巴掌撲滅

一名女子安娜慶生吹蠟燭時，沒注意到火焰燒到頭髮，導致半邊臉瞬間著火。(翻攝自YouTube)

美國一名女子安娜（Ana Oosterhouse）近日歡度生日，家人開心為她準備插滿蠟燭的生日蛋糕，沒想到發生意外，當安娜要吹蠟燭時，沒注意到火焰燒到頭髮，導致她的半邊臉瞬間著火，連眉毛、睫毛都嚴重損傷，然而手邊沒水，家人只能狂閃她巴掌，將火勢撲滅。

據媒體報導，六寶媽安娜近日慶生時，準備吹熄蠟燭，卻沒注意到頭髮末端碰到燭火，導致火焰瞬間蔓延，家人看到這一幕驚慌失措，但手邊又沒水可以撲滅，只好徒手狂拍打她的臉，將火勢拍滅。

事後家人趕緊將安娜送醫急救，這場意外導致安娜的右邊頭髮全部被燒毀，不僅臉頰、耳朵、下巴有被燒傷，就連眉毛、睫毛也無法倖免，右眼的視力更受到永久性損傷。

安娜坦言，意外發生當下眼前閃過「人生跑馬燈」，而且火真的燒得非常熱又快，雖然她也想趕快滅火，但她仍緊抓著蛋糕，避免火焰燒到家人，安娜也說非常感謝家人，在火燒得更大前即時將火撲滅。

所幸安娜很樂觀面對自己的傷勢，向家人開玩笑地說，聖誕節 想買一個滅火器，明年生日還想辦「冰火派對」，不過她未來的生日蛋糕一定不會插上兩支以上的蠟燭。