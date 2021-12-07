我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

白宮：美將採取一切行動 阻中國武統台灣

老人墜樓倒掛陽台 23歲女隔窗「緊抱」半小時救援

中國新聞組／北京7日電
一名老人不慎從五樓窗口墜落，倒掛在四樓陽台上。（影片截圖）
一名老人不慎從五樓窗口墜落，倒掛在四樓陽台上。（影片截圖）

近日，-10℃的遼寧瀋陽，一名老人不慎從五樓窗口墜落，倒掛在四樓陽台上。當時一個穿著睡衣的女孩正坐在窗邊敷面膜，聽到巨響拉開窗簾看到了老人。危急時刻，顧不上多想，她伸出雙手緊緊抱住老人半個多小時，直到老人被救援人員成功解救。23歲的施艾彤說，當時「腦海裡就想，一定要把奶奶抱住」。

央視新聞報導，事發當日，一棟沿街居民樓前聚集了很多人，大家仰頭張望，四樓的窗口，一位老人頭朝下懸掛在陽台的欄桿上，隨時有再次墜落的危險。一雙手從老人倒掛的窗口伸出來，緊緊抱住了老人的腰，大家看到了一個穿著睡衣的女孩，將大半個身子探出了窗外。

老人是從五樓窗口意外墜落的，經過四樓時，陽台外固定空調的欄桿卡住了老人的一條腿。老人頭部向下懸在空中，似乎稍微用力掙扎就會再次墜落。

路過的市民一邊呼救，一邊撥打報警電話，所有人都緊張地盯著倒掛在陽台外的老人。最終，老人被趕到的救援人員成功解救。

救人後，很多網友為見義勇為的女孩點讚，還關心女孩有沒有因為救人而受傷、凍傷。看到大家的留言，救人女孩施艾彤有些不好意思。

她說，「支持我支撐下去的力量是下面的群眾給我們喊加油。奶奶被抱下來之後，我感覺心里的那塊石頭終於落下了。我感覺我就是做了一個很普通的事，當時我也沒有什麽感覺，也不知道什麽冷，包括累不累，我的腦海裡就是想我一定要把奶奶抱住」。

施艾彤緊緊抱住老人半個多小時，直到老人被救援人員成功解救。（影片截圖）
施艾彤緊緊抱住老人半個多小時，直到老人被救援人員成功解救。（影片截圖）

上一則

慶生吹蠟燭她「火燒頭髮」半邊臉著火 家人賞巴掌撲滅

下一則

日本首位太空旅客 富豪前澤友作今展開12天太空之旅

延伸閱讀

虎年央視春晚傳總導演是劉真 柳岩或將跨界主持

虎年央視春晚傳總導演是劉真 柳岩或將跨界主持
老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時
美方妥協？央視：拜登全面回應北京提出的3條紅線

美方妥協？央視：拜登全面回應北京提出的3條紅線
10天近300人染疫 遼寧大連傳「封城」官方急闢謠

10天近300人染疫 遼寧大連傳「封城」官方急闢謠

熱門新聞

達美航空公司日前發生一起怪異事件，有乘客在飛機上當眾「餵貓母奶」。 （示意圖／ingimag）

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

2021-12-02 18:51
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

2021-12-07 02:06
湯鎮瑋。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

2021-12-03 06:24
該地毯為放在龍椅下台階的紋龍地毯，編織於明朝時期的16世紀。（路透）

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

2021-12-01 03:48
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化