老人墜樓倒掛陽台 23歲女隔窗「緊抱」半小時救援

一名老人不慎從五樓窗口墜落，倒掛在四樓陽台上。（影片截圖）

近日，-10℃的遼寧瀋陽，一名老人不慎從五樓窗口墜落，倒掛在四樓陽台上。當時一個穿著睡衣的女孩正坐在窗邊敷面膜，聽到巨響拉開窗簾看到了老人。危急時刻，顧不上多想，她伸出雙手緊緊抱住老人半個多小時，直到老人被救援人員成功解救。23歲的施艾彤說，當時「腦海裡就想，一定要把奶奶抱住」。

央視新聞報導，事發當日，一棟沿街居民樓前聚集了很多人，大家仰頭張望，四樓的窗口，一位老人頭朝下懸掛在陽台的欄桿上，隨時有再次墜落的危險。一雙手從老人倒掛的窗口伸出來，緊緊抱住了老人的腰，大家看到了一個穿著睡衣的女孩，將大半個身子探出了窗外。

老人是從五樓窗口意外墜落的，經過四樓時，陽台外固定空調的欄桿卡住了老人的一條腿。老人頭部向下懸在空中，似乎稍微用力掙扎就會再次墜落。

路過的市民一邊呼救，一邊撥打報警電話，所有人都緊張地盯著倒掛在陽台外的老人。最終，老人被趕到的救援人員成功解救。

救人後，很多網友為見義勇為的女孩點讚，還關心女孩有沒有因為救人而受傷、凍傷。看到大家的留言，救人女孩施艾彤有些不好意思。

她說，「支持我支撐下去的力量是下面的群眾給我們喊加油。奶奶被抱下來之後，我感覺心里的那塊石頭終於落下了。我感覺我就是做了一個很普通的事，當時我也沒有什麽感覺，也不知道什麽冷，包括累不累，我的腦海裡就是想我一定要把奶奶抱住」。