梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

英國 哈利王子之妻梅根 ，雖然仍是全球話題焦點人物，但近來跟她相關的新聞，好事很少、大都是負面批評，除了視她如仇敵的英國八卦 刊物三不五時就開酸之外，美國八卦雜誌對她的態度也沒比較友善，最新一期「國家詢問報」就以封面報導稱她淪為好萊塢笑柄，備受屈辱。

梅根一向在自家美國比婆家英國要受歡迎許多，儘管她對八卦刊物的嚴峻態度讓她在美國一堆雜誌的描繪下，形象不比英國媒體說她的好到哪兒。「國家詢問報」諷刺她，想要藉著上艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的節目，塑造自身「親民又幽默」的形象，還不惜配合艾倫的指令耍寶，又是用奶瓶喝奶，又是直呼自己的胸部喜愛辣醬等等，把高雅、尊貴丟在一旁，不料適得其反，沒有很多人因此對她改觀、認為她不再是嬌貴的皇室貴族，卻有許多人開始覺得她像小丑、為搏出名完全不怕醜態外露，對她的反感與日俱增。

最糟糕的是，梅根嫁入皇室前曾在好萊塢打滾過，是影集「無照律師」主角之一，滿心期盼能在昔日的工作環境得到更重崇高的地位，結果「艾倫秀」播出後，好萊塢大咖們反倒把她看得更扁，拒絕跟她有任何往來，她什麼重量級的巨星都攀附不到，英皇室對她的怒氣又更增加，兩邊都招人嫌，「國家詢問報」邀來危機處理專家分析，結論是：誰建議她上「艾倫秀」的，趕快炒那個人魷魚！