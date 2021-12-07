我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登也曾唸錯 變種病毒「Omicron」到底怎發音？

梅根被艾倫害慘了？上「艾倫秀」搞笑反被好萊塢瞧不起

記者蘇詠智／即時報導
梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）
梅根想風光重返好萊塢，偏偏事與願違？（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，雖然仍是全球話題焦點人物，但近來跟她相關的新聞，好事很少、大都是負面批評，除了視她如仇敵的英國八卦刊物三不五時就開酸之外，美國八卦雜誌對她的態度也沒比較友善，最新一期「國家詢問報」就以封面報導稱她淪為好萊塢笑柄，備受屈辱。

梅根一向在自家美國比婆家英國要受歡迎許多，儘管她對八卦刊物的嚴峻態度讓她在美國一堆雜誌的描繪下，形象不比英國媒體說她的好到哪兒。「國家詢問報」諷刺她，想要藉著上艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的節目，塑造自身「親民又幽默」的形象，還不惜配合艾倫的指令耍寶，又是用奶瓶喝奶，又是直呼自己的胸部喜愛辣醬等等，把高雅、尊貴丟在一旁，不料適得其反，沒有很多人因此對她改觀、認為她不再是嬌貴的皇室貴族，卻有許多人開始覺得她像小丑、為搏出名完全不怕醜態外露，對她的反感與日俱增。

最糟糕的是，梅根嫁入皇室前曾在好萊塢打滾過，是影集「無照律師」主角之一，滿心期盼能在昔日的工作環境得到更重崇高的地位，結果「艾倫秀」播出後，好萊塢大咖們反倒把她看得更扁，拒絕跟她有任何往來，她什麼重量級的巨星都攀附不到，英皇室對她的怒氣又更增加，兩邊都招人嫌，「國家詢問報」邀來危機處理專家分析，結論是：誰建議她上「艾倫秀」的，趕快炒那個人魷魚！

八卦雜誌以封面報導梅根弄巧成拙，反被好萊塢恥笑。取材自National Enqu...
八卦雜誌以封面報導梅根弄巧成拙，反被好萊塢恥笑。取材自National Enquirer
梅根（右）在「艾倫秀」不計形象搞笑，沒有收到預期的效果。取材自Instagram
梅根（右）在「艾倫秀」不計形象搞笑，沒有收到預期的效果。取材自Instagram

英國 八卦 梅根

上一則

退役AV天后上半身穿透視裝 只用兩片愛心遮點

延伸閱讀

「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？

「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？
「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？

「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？
梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」
不冷戰了？查理據傳與哈利恢復通話 但重拾舊情還早

不冷戰了？查理據傳與哈利恢復通話 但重拾舊情還早

熱門新聞

達美航空公司日前發生一起怪異事件，有乘客在飛機上當眾「餵貓母奶」。 （示意圖／ingimag）

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

2021-12-02 18:51
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
湯鎮瑋。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

2021-12-03 06:24
該地毯為放在龍椅下台階的紋龍地毯，編織於明朝時期的16世紀。（路透）

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

2021-12-01 03:48
一名中國女子不滿在馬來西亞外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。 圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

2021-11-29 05:36
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市
紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居