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吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

編譯中心 / 綜合報導
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram
同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右者吃素，圖左者雜食。取材自Instagram

英國一對同卵雙胞胎探險家雨果（Hugo Turner）和羅斯（Ross Turner）日前進行為期12週的實驗，2人每天攝入相同卡路里數食物，並進行相同的健身房訓練，但雨果不能吃肉類和乳製品，羅斯則葷素不拘，看看哪種飲食對人體較好。

雨果坦承自己花了一些時間適應吃素，最終卻感覺更有活力：「我最初幾週真的很想吃肉、乳製品和起士。我愛起士。但我吃了更多有益健康的水果、堅果以及不含乳製品的替代物，白天血糖水平很足夠，感覺更有能量。」

而雜食的羅斯則表示自己在健身房的表現起伏不定：「有些日子感覺非常有活力，有些日子則欲振乏力。」

此外，雨果吃的素食餐多使用天然食材製作，羅斯則常吃到加工食品。

12週實驗結束後，2人沒有出現「巨大差異」，但吃素的雨果膽固醇指數下降，體重從84公斤下降到82公斤，體脂從13%下降到12%。而羅斯從最初體脂13%上升到15%，增加了4.5公斤肌肉，體重達86公斤，膽固醇指數則保持一致。

2人計劃未來食用更多植物飲食，並增加食物種類，不是只吃「不同形式的相同食物」，他們認為最佳飲食是混和植物性和動物性的食物。

健身 指數 血糖

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