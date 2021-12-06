我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

10歲童賣玩具月賺超過20萬 事業有成計畫15歲退休

編譯中心 / 綜合報導
澳洲女童皮絲月賺超過20萬美元，更可能在15歲就退休。取材自Instagram
澳洲女童皮絲月賺超過20萬美元，更可能在15歲就退休。取材自Instagram

現今有許多年輕人創業成功，但澳洲一名年僅10歲的女童皮絲（Pixie Curtis），不僅月賺超過20萬美元、事業有成，她的母親還說，只要女兒願意，15歲就可以退休

根據英國《每日電訊報》等媒體報導，皮絲的母親蘿克西（Roxy Jacenko）幫她創立並管理Pixie's Fidgets玩具公司，皮絲則負責行銷等工作，公司一個月賺超過20萬美元。其實在皮絲還是嬰兒時，蘿克西就以女兒的名字創立髮飾品牌Pixie's Bows，推出各種款式的蝴蝶結、髮帶等飾品。

皮絲的母親蘿克西負責創立並管理Pixie's Fidgets玩具公司，女兒則負責...
皮絲的母親蘿克西負責創立並管理Pixie's Fidgets玩具公司，女兒則負責行銷等工作。取材自Instagram

皮絲的母親蘿克西負責創立並管理Pixie's Fidgets玩具公司，女兒則負責行銷等工作。圖擷自roxyjacenko

蘿克西是當地的知名公關，皮絲的創業則是受到母親的啟發。蘿克西表示，自己在14歲時還在麥當勞打工，但女兒年紀小就具備了創業精神，稱讚她有著身為企業家的潛力。而皮絲計劃在15歲退休，蘿克西則說，只要女兒願意就沒問題。

在今年8月，蘿克西為了獎勵皮絲，送了一輛價值27萬美元的賓士車給她。而皮絲則計劃在今年聖誕節，要送蘿克西新衣服、帶她去髮廊弄頭髮來回報媽媽，並計畫跟一家人到斐濟渡假。

蘿克西為了獎勵皮絲，送了一輛價值27萬美元的賓士車給她。取材自Instagram
蘿克西為了獎勵皮絲，送了一輛價值27萬美元的賓士車給她。取材自Instagram

退休 澳洲 聖誕節

上一則

歌星Cardi B「我在紐約有家了」豪宅其實在新州

下一則

住在-94℉「冰雪王國」是什麼感覺？ 當地人：還滿愛的

延伸閱讀

機率不到1% 21周早產兒存活 締造金氏世界紀錄

機率不到1% 21周早產兒存活 締造金氏世界紀錄
機率不到1%…阿拉巴馬21周早產兒存活 締金氏世界紀錄

機率不到1%…阿拉巴馬21周早產兒存活 締金氏世界紀錄
憂鎚殺案重演 華社示威反8大道建遊民所

憂鎚殺案重演 華社示威反8大道建遊民所
存活率低於1% 比iPad輕 阿拉巴馬21周早產兒破世界紀錄

存活率低於1% 比iPad輕 阿拉巴馬21周早產兒破世界紀錄

熱門新聞

達美航空公司日前發生一起怪異事件，有乘客在飛機上當眾「餵貓母奶」。 （示意圖／ingimag）

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

2021-12-02 18:51
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
湯鎮瑋。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

2021-12-03 06:24
該地毯為放在龍椅下台階的紋龍地毯，編織於明朝時期的16世紀。（路透）

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

2021-12-01 03:48
一名中國女子不滿在馬來西亞外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。 圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

2021-11-29 05:36
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了
隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發

隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡