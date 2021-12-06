「藍色小藥丸」可改善阿茲海默？研究：確實有效

美國一項新研究指出，「威而鋼」可能是有效治療阿茲海默症的一種方法。衛報

美國一項新研究指出，「威而鋼」（Viagra）可能是有效治療阿茲海默症 （Alzheimer's Disease）的一種方法。

「衛報」報導，阿茲海默症影響著全球數億人，儘管數量不斷增加，目前仍沒有有效治療方法。克利夫蘭醫學中心的研究人員使用大型基因圖譜網路整合遺傳和其他數據，以確定1600多種食品和藥物管理局批准的藥物中「有哪些可以有效治療阿茲海默症」。

研究負責人指出「西地那非（Sildenafil）在臨床中已被證明可顯著改善認知和記憶，是最佳候選藥物」。西地那非為研發治療心血管疾病 藥物時意外發明的治療男性勃起功能障礙藥物，一般以商業用名「威而鋼」（Viagra）廣為人知。

研究人員隨後使用來自美國超過700萬人的數據庫，通過比較西地那非使用者和非使用者來檢查它與阿茲海默症之間的關係，經過6年的追蹤，他們發現西地那非使用者罹患阿茲海默症的可能性比非西地那非使用者低69%。

不過研究負責人也警告，該研究並未證明西地那非與阿茲海默症之間存在因果關係，他強調「仍需要進行涉及兩性和偽藥效應對照的隨機臨床試驗來確定西地那非的療效」。