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玩具反斗城回歸 即將在新州「美國夢購物中心」開店

編譯柯立偉／綜合報導
因新冠疫情而於1月關閉國內僅存兩間店面的玩具反斗城，已選定新澤西州的「美國夢購物中心」作為回歸市場的首站。(Getty Images)
因新冠疫情而於1月關閉國內僅存兩間店面的玩具反斗城，已選定新澤西州的「美國夢購物中心」作為回歸市場的首站。(Getty Images)

美國國內僅存的玩具反斗城(Toys R Us)兩間店面因新冠疫情而於1月關閉，經3月由品牌管理公司WHP Global收購股權並重整後，將於本月中旬重新回到大眾視野；WHP Global表示，已選定新澤西州的「美國夢購物中心」作為玩具反斗城回歸市場的首站，並將延長營業時間，因應聖誕假期的購物人潮。

WHP Global指出，除了美國夢購物中心的店之外，公司還有進一步展店的計畫，預計明年中旬會在全美的梅西百貨(Macy's)增加超過400間店面。

本次在新州美國夢購物中心開設的旗艦店中，除了各種玩具和遊戲商品外，還有一個兩層樓高的溜滑梯、一間咖啡廳和一間冰淇淋店，讓與家長一同購物的孩子可以盡情玩樂，也讓家長能有一個坐下來休息的地方；此外，由於旗艦店的地點靠近夢工廠水上樂園(DreamWorks Water Park)與尼克宇宙主題遊樂園(Nickelodeon Universe)，因此店內也有一系列的相關體驗產品。

旗艦店的開幕時間已錯過黑色星期五的搶購熱潮，不過接下來還有一波聖誕假期購物季，預期仍可為玩具反斗城帶來可觀的營收，另外還能吸引父母親在放學後帶孩子來玩；WHP Global創始人施密德曼 (Yehuda Shmidman)就說：「對很多家庭而言，『美國夢購物中心』會是絕佳的旅行目的地，我們相信對於每一個造訪紐約的家庭而言，玩具反斗城會是一個必造訪的觀光景點。」

除美國外，WHP Global在世界各地還有約900間玩具反斗城，旗下其他品牌包括牛仔褲零售商Joe's Jeans、女裝品牌Anne Klein和男裝製造商 Joseph Abboud等。

樂園 新澤西州 梅西百貨

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