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「魔法滿屋」蟬聯北美票房冠軍 有望成今年最賣座動畫

中新社／舊金山5日電
「魔法滿屋」蟬聯北美周末票房冠軍。（美聯社）
「魔法滿屋」蟬聯北美周末票房冠軍。（美聯社）

最新一期北美周末票房，迪士尼動畫電影「魔法滿屋」（Encanto）蟬聯冠軍，該片上映兩周，北美總票房達5800萬美元，全球累計票房1.16億美元。 

「魔法滿屋」是迪士尼第60部動畫片，劇情描述一個住在哥倫比亞山區的迷人小鎮的馬瑞格（Madrigal）一家，唯一一位沒有魔法的女孩卻肩負拯救家族的使命。

截至5日晚，「魔法滿屋」在評論網站「爛番茄」上有153條評論，獲得90%的評分，超過2500名觀眾也給出94%的高分。在評論網站CinemaScore上，該片獲得A評分。

目前「魔法滿屋」的北美票房累計為5800萬美元，超越北美總票房為7050萬美元的「怪物奇兵 全新世代」（Space Jam: A New Legacy）成為2021年票房最好的動畫電影，看來只是時間問題。

「魔鬼剋星3」（Ghostbusters: Afterlife）本周以1035萬美拿下北美周末票房第二名。目前，該片北美總票房已經突破1億美元，全球總票房達到1.45億美元。

女神卡卡(Lady Gaga)主演的「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）以677萬美元票房，排名周末第三名。 

迪士尼 電影 女神卡卡

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