新加坡金頭獅狨「Kopi Kaya」 搬到台北見客

金頭獅狨的外形酷酷的。（圖：台北市立動物園提供）

近期許多民眾在台北市立動物園 穿山甲館的玻璃後，看到兩隻「小猴子」悄悄探出頭來。動物園表示，來自新加坡 動物園的兄弟金頭獅狨「Kopi」、「Kaya」自5月檢疫完畢後，經過一段熟悉新環境的時間，今起終於要在穿山甲館見客了，保育員說哥哥個性頑皮、弟弟則非常害羞，但由於兄弟倆剛搬到穿山甲館，通常早上會離開巢箱到戶外活動場的底層活動，下午會躲進巢箱裡休息不輕易現身，遊客來就要碰碰運氣了。

動物園表示，先前與新加坡萬態保育集團(Mandi Wildlife Group，原為新加坡野生動物保育集團Wildlife Reserve Singapore)合作，從其轄下的新加坡動物園引進2隻雄性「金頭獅狨」。哥哥叫做「Kopi」、弟弟叫做「Kaya」，主要外觀分辨特徵是哥哥尾巴毛比較稀疏、弟弟「Kaya」比較濃密，兄弟倆已經檢疫完畢進駐穿山甲館。

金頭獅狨哥哥叫做「Kopi」弟弟叫做「Kaya」。（圖：台北市立動物園提供）

動物園表示，根據保育員的觀察哥哥「Kopi」非常頑皮，平時親近訓練總會第一時間靠近保育員索取食物，其頑皮愛探索的個性也曾鬧出不少麻煩，「Kopi」總是想盡辦法在保育員打開後場門的那一瞬間偷溜出來，幸好欄舍設計有多層防護，才沒讓牠輕易逃脫。弟弟「Kaya」相對非常害羞，親近訓練時拿到足夠的食物後，就會遠離保育員躲到角落休息。

金頭獅狨原產於巴西大西洋沿岸的熱帶雨林中。（圖：台北市立動物園提供）

動物園表示，「Kopi」是新加坡對於咖啡 的稱呼，「Kaya」則是新加坡一種醬料的稱呼，在台灣稱為咖央醬或咖椰醬，常被運用在麵包、蛋糕等甜品上。金頭獅狨原產於巴西大西洋沿岸的熱帶雨林中，因為生存區塊與人類居住環境十分接近，大規模的人為活動與開發，讓金頭獅狨的棲息地剩不到十分之一。