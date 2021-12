挪威送英國的聖誕樹好稀疏 倫敦網友：我們開戰了嗎？

挪威每年會從首都奧斯陸郊外砍一棵樹送往英國 倫敦市中心的特拉法加廣場,感謝挪威人在二次世界大戰幫助英國。然而,今年被選中的友誼樹看起來瘦巴巴、稀疏,部分樹枝也被折斷,讓英國網友直接吐槽:「我們跟挪威開戰了嗎?」

從1947年開始,挪威每年都會從首都奧斯陸的森林千挑萬選,將一棵聖誕樹當作禮物送到英國倫敦以表謝意。

CNN報導,推特 上不少網友熱烈討論今年這棵友誼樹,「它看起來半死不活」、「選得不是很用心,有些侮辱的味道」、「英國人會怎麼看我們(挪威)」。

Are we at war with Norway now? https://t.co/UDfWBx11in