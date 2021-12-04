西維州小鎮「手機收不到訊號」觀光客想淨化 慕名而來

一輛汽車7日通過西維吉尼亞州綠堤鎮綠堤天文台附近有警告標示的柵欄，後方是13.7公尺高的天文望遠鏡。（Getty Images）

59歲的伊馮娜．瓦萊克在美國西維吉尼亞州 綠堤鎮經營一間禮品店。她喜歡這裡收不到手機訊號的生活方式，外來訪客也慕名而來，尋找安靜的「數位桃花源」。雖然瓦萊克家中還是有網際網路服務，但她只要一走出家門，且沒有連結別人的網際網路，就接不到任何訊息通知。她告訴法新社：「如果你願意，來這裡可以遠離網路，得到某種淨化。讓你有時間清理你的思緒。」

法新社報導，美國西維吉尼亞州綠堤鎮人口不到200人，地處綿延起伏的丘陵、茂密的森林和農場間，距離美國華府車程4小時。當地設立超過60年的「綠堤天文台」（Green Bank Observatory），需要在沒有無線電波干擾的狀況下，才能觀測太空恆星和黑洞。因此，美國政府1958年在綠堤鎮設立「國家無線電寂靜區」（National Radio Quiet Zone），禁止周圍近3萬4000平方公里手機訊號、Wi-Fi和藍芽等無線電波發射。但民眾仍可以使用有線網路。

來源：National Geographic

使用Wifi會被罰50

這項規定讓綠堤鎮成為「世外桃源」，還被當作觀光 賣點，也有人為了找到寧靜搬來居住。不過，綠堤鎮正在改變：當地法規規定使用Wi-Fi會開罰50美元，但有些居民在自家使用也沒有真的被罰款，Wi-Fi也愈來愈普遍。附近的雪鞋山滑雪度假村（Snowshoe ski resort）日益發展，開放手機服務使用，且並非所有居民都認同連手機都收不到訊號的生活。

西維吉尼亞州觀光官員將綠堤鎮的怪異之處宣揚成「終極數位戒除區」（ultimate digital detox）。西維吉尼亞州觀光部長崔爾西．盧比表示：「在現今的世界，我們永遠無法在沒有聽見手機鈴聲的狀況下，好好步行一兩分鐘。這是你可以遠離這一切的地方。」

美國西維吉尼亞州綠堤鎮居民、59歲禮品店店主伊馮娜．瓦萊克7日在家中使用Wi-Fi滑手機。（Getty Images）

這引起全美國人的共鳴。 華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）數據顯示，85%的美國人表示，他們有智慧型手機 ，而近三分之一的民眾說他們「幾乎時時在線」。

來自印第安納州的78歲遊客南西．修瓦特參觀綠堤天文台時，得知自己手機收不到訊號的原因後感到驚訝，但她很快喜歡上這種沉默。她說：「遊客來到這個小鎮，真正聆聽別人說話。我覺得這太美妙了，應該有更多人這麼做。」

不過，也不是所有人都認同綠堤鎮嚴格禁止手機服務。69歲當地民宿業者柯爾曼（Patrick Coleman）表示，缺乏手機信號服務很危險，必須終止這種現況發展。他說，「居民被剝奪了安全網」，如果在偏遠地區發生車禍而無法求助，狀況會很嚴重。

柯爾曼也指出，作為當地主要經濟動力、每年下雪月份都會吸引遊客前往的雪鞋山滑雪度假村都已經提供手機服務了，而綠堤鎮名義上還是禁止使用手機。

隨著雪鞋山滑雪度假村發展成高檔住宿、餐飲和商店，波卡洪塔斯郡周圍房地產價值過去10年成長近3倍。

長期居民戴克（George Deike）提到外來者湧入，表示：「他們搬來這裡可能會想有間零售商店沃爾瑪（Walmart）或連鎖超市克羅格（Kroger），及保有他們這一生已經習慣的所有事物。我不知道整個世界是否都必須如此。」

最近搬來綠堤鎮居住的38歲教師多爾提（Ned Dougherty），在報導上讀到這類減少連結網路的生活，慕名而來。他說：「我搬來這裡是希望有個更安靜的區域，一個沒有Wi-Fi的地方。每個人都希望這裡是安靜的香格里拉。」

不過，多爾提指出，有更直接的方式可以控制一個人的數位生活。他說：「無論我住哪，我都不需要使用我的手機。減少數位生活的方式，並非藉由搬到一個沒有訊號的地方。如果我真的想要關掉手機，我必須自己這麼做，我也認為我們都知道理應如此。」