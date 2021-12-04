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整理收藏滑一跤 二戰時期未爆彈卡直腸 英男痛苦急送醫

編譯周辰陽／即時報導
BBC與太陽報日前報導，英國陸軍拆彈專家1日早上緊急趕往格羅斯特郡皇家醫院，以處理急診醫護設法從一位男性患者「直腸」取出的二戰時期未爆彈。取材自The Sun
BBC與太陽報日前報導，英國陸軍拆彈專家1日早上緊急趕往格羅斯特郡皇家醫院，以處理急診醫護設法從一位男性患者「直腸」取出的二戰時期未爆彈。取材自The Sun

太陽報日前報導，英國陸軍拆彈專家1日早上緊急趕往格羅斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital），以處理急診醫護設法從一位男性患者「直腸」取出的二戰時期未爆彈。

據報導，這一位不具名患者抵達急診室時，砲彈就卡在他的屁股裡。按照患者說法，他「滑倒與跌到」取自自己私人軍備收藏品武器庫的17X6公分穿甲彈（Armour-Piercing Projectile）上。

據報導，這枚砲彈事後確認為一枚第二次世界大戰時期的57公厘砲彈，通常用在6磅反戰車砲。消息人士表示，「這傢伙說，他正在清理東西時找到了這枚砲彈。他把它放在地板，之後滑倒與跌上去，它就插進他的X門了。他感覺萬分痛苦，我認為他收藏了軍備紀念品」。

當地警方表示，他們回應「一名患者的直腸裡出現彈藥的通報，該物品在警察抵達之前就已被移除了，陸軍爆炸性軍械處理小組接獲聯繫」。

據報導，醫護人員擔心這枚反戰車砲彈可能就要爆炸，但BBC指格羅斯特郡警隊聲明指出，軍方拆彈小組證實並非實彈，「因此對公眾不會產生危險」。這一位難為情的患者據了解已經出院，預期完全康復。

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