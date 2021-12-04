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5歲童揪出圖鑑錯誤 日出版社深感佩服 網友讚：好厲害

中央社／東京4日綜合外電報導
日本近年一直有學齡前兒童發現圖鑑內容出錯，今天日媒報導，又有一名5歲兒童發現一種魚類的分類有誤，除讓出版社深感佩服並決定進行修訂，也引發日本網友討論盛讚。示意圖／Ingimage
日本近年一直有學齡前兒童發現圖鑑內容出錯，今天日媒報導，又有一名5歲兒童發現一種魚類的分類有誤，除讓出版社深感佩服並決定進行修訂，也引發日本網友討論盛讚。示意圖／Ingimage

日本近年一直有學齡前兒童發現圖鑑內容出錯，今天日媒報導，又有一名5歲兒童發現一種魚類的分類有誤，除讓出版社深感佩服並決定進行修訂，也引發日本網友討論盛讚。

日本讀賣新聞報導，日本出版社學研Plus發行的「最強生物大百科：水之章」，被家住東京都町田市的5歲男童白戶喜秀發現分類錯誤，出版社方面表示，很高興看到喜秀熟讀到發現他們校對上的錯誤，深感佩服。

喜秀今年8月翻閱家中兩本圖鑑並進行比對時，發現一隻像「白色大蝌蚪」的魚類分類記載有所不同。

學研Plus的圖鑑中把這隻魚分類在「鮋形目」，名稱為「鈍口擬獅子魚」；但另一家出版社的圖鑑則分類在「鱸形目」，名稱叫「馬里亞納獅子魚」。喜秀一直以同種生物的別名來記憶，所以產生了「為什麼分類會不一樣」的疑問。

喜秀母親白戶廣美聽到兒子這麼說後，致電學研Plus詢問時，出版社方面的說法是，「圖鑑並未反映最新研究內容，所以依照過去的分類進行編製」。

學研Plus已決定修正圖鑑，將在增印版把分類記載為「鱸形目」。

每次只要有流動圖書館來到家附近，喜秀總喜歡一次借閱20本左右有關生物等書籍；父母及祖父母也會送圖鑑，喜秀總會把這些圖鑑讀到破爛不堪。喜秀說，希望學習更多生物知識，將來想成為太空人

北海道大學教授今村央說，從形態特徵來看，有看法認為應把過去的鮋形目歸入鱸形目，很多日本研究機構使用的書籍「日本產魚類檢索」就採用此說。

另一方面，今村說，也有研究人員與書籍是從別的解釋來看，認同鮋形目的存在。

這則新聞引發日本網友熱烈迴響，紛紛在日本雅虎新聞下方留言盛讚，有人說希望喜秀以「令和的魚君」繼續活躍；有人說，兒子的發現很厲害，而媽媽認為兒子的發現跟出版社的行動力都很厲害。

有網友說，追求「為什麼」是理工科的資質，才5歲就能確實區分錯誤，可說是與生俱來的能力，真是了不起。

在此之前，琉球新報2019年報導，被日本媒體稱為「魚博士」、當年6歲的男童安部京志郎，發現知名出版社講談社所出的人氣圖鑑「move危險生物」，裡面有一張名為「鞍帶石斑魚」的圖片，誤植了其他魚類圖片。講談社得知此事後，表示將在下一版更換圖片。

琉球新報2020年又報導，當年6歲的池宮城純，無意間發現日本人氣恐龍圖鑑「恐龍最強王圖鑑」出現恐龍分類錯誤。圖鑑主編目黑哲也說，都沒注意到有出錯，對池宮城純拚命閱讀圖鑑深感欽佩。

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