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日本免費「猛男圖庫」照片太詭異 網傻眼：能用在哪？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一間健身房公司製作肌肉男圖庫，內容為身材精壯男子在各種主題下的照片示意圖。（取材自免費圖庫「マッスルプラス」）
日本一間健身房公司製作肌肉男圖庫，內容為身材精壯男子在各種主題下的照片示意圖。（取材自免費圖庫「マッスルプラス」）

日本一間連鎖健身房「微笑學院公司（株式会社スマイルアカデミー，SMILE ACADEMY, INC.）」，除了經營健身房之外，也以健身為主題，發想各種經營手法。其中，該公司推出一系列特殊圖庫，內容全是以「肌肉男」為主角的各類情境照片，讓網友們看了有些哭笑不得，直呼「不知道該用在哪裡」。

微笑學院公司位於日本福岡，在當地開設了8間名為「Body Hackers Lab」的健身房，而近期這間公司將許多身材精壯的猛男照片製成圖庫網站，裡面的照片包含教室、咖啡廳、海邊、聖誕節等多種主題情境，另外，照片也會隨各肌肉部位詳細分門別類，讓用戶可以搜尋到指定的肌肉照片。

日本一間健身房公司製作肌肉男圖庫，內容為身材精壯男子在各種主題下的照片示意圖。（...
日本一間健身房公司製作肌肉男圖庫，內容為身材精壯男子在各種主題下的照片示意圖。（取材自免費圖庫「マッスルプラス」）

據了解，肌肉男圖庫不須經過註冊，民眾只要點進網站瀏覽，就可免費使用所有照片；而除了圖庫之外，微笑學院公司也因應潮流趨勢，使用上萬張的肌肉男照片，以馬賽克拼貼的方式完成3張畫作，作為NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）藝術販售。

不過，雖然圖庫全然免費，許多網友卻認為照片太過獵奇，留言「照片看了有點難理解」；相關話題被轉貼到Dcard文章，台灣網友也直呼「免費是很好啦，但問題是完全不知道要用在哪裡」、「這些照片是在幹嘛啦哈哈」、「有點荒唐」、「感覺真的沒有場合用得到」。

微笑學院公司網址：https://freephotomuscle.com/

肌肉 健身 日本

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