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專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

薪水優渥是不少人追求的目標，好市多近日有一名員工表示，她的時薪高達29.5美元，工作內容只要在顧客的收據畫上笑臉，這份工作引發爭議，有網友質疑「為何可以有這麼高的薪水」？

一名容貌姣好的正妹店員娜塔莉（Natalie），她近日在TikTok表示，「（我）時薪高達29.5美元，只要畫個笑臉在收據上」，這部影片引發爭議，短短4天內觀看次數超過1500萬次。據了解，她的工作是負責檢查每個顧客的收據是否正確，確保庫存跟定價正確，如果都沒有問題，就在收據上面畫上笑臉記號。不過，有網友質疑「為什麼這種工作，可以拿到高達800元的時薪？」

美國目前最低時薪為7.5美元，有些地區則是最低時薪為15美元，因此娜塔莉的高時薪引發外界質疑，還有從事醫療相關工作的人指出，自己的薪水跟娜塔莉差不多，但工作內容卻差異頗大，直言「拯救生命的人跟畫笑臉在紙上的人，領一樣的薪水，是合理的嗎」還有人回應「難怪我家人叫我去好市多工作」、「為何要讀大學，只要去好市多工作就好」、「我要把護理師證照丟垃圾桶」。

但也有人認為，不應該急著批判娜塔莉的工作，而該要求自己雇主給合理的薪水，如果從事更高難度的工作，也可以拿到比娜塔莉多的酬勞。也有好市多員工透露，「公司福利很好，每6個月就發一次獎金」、「好市多很照顧員工，獎金也不會吝嗇發放」。

好市多 最低時薪 福利

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