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張柏芝當霸總竟搭運動鞋？古力娜扎「絕世美腿」好靚

記者楊詩涵／即時報導
(左起)陳庭妮、張柏芝、古力娜扎展現FENDI Match休閒鞋的多變風格。圖／FENDI提供
(左起)陳庭妮、張柏芝、古力娜扎展現FENDI Match休閒鞋的多變風格。圖／FENDI提供

擅長以奢華結合運動風的FENDI，近日推出全新的FENDI Match鞋款，復古簡約的輪廓，成為女明星們曬美腿的必備神器，包括陳庭妮、許光漢、胡宇威與張柏芝、何穗、譚卓、古力娜扎等名人，都穿上了時髦的FENDI Match，張柏芝難得出現霸道總裁的犀利感，以黑色大衣穿出氣場，搭襯運動鞋露出細白美腿，陳庭妮則不改自然率真的個性，以甜笑、長腿搭配新款球鞋。

為了展現鞋款細節，女星們多以坐姿展現時尚造型，除了陳庭妮的帥氣，古力娜扎以粉色系的FF裙裝配襯纖纖美腿，網友表示「這絕世美腿完全是令人羨慕的水平」，何穗的造型、姿態也和古力娜扎如出一轍，同樣以露出性感纖腰的裙裝，來搭配比例修長的雙腿，也展現以正裝搭配運動鞋的當代潮流。譚卓則是別出心裁的以動感肢體語言，來呈現靈活風格。

本季全新的男、女FENDI Match鞋款以柔軟的荔枝紋皮絨面革製成，點綴淡雅的FF標誌；弧形邊緣設計與鞋上的Vintage Label標籤，為這款鞋履增添了復古風情，此標籤設計的靈感，是源自檔案館中飾有復古FENDI Logo的雙面標籤，因此在鞋舌內側也可以看到；材質選搭毛巾布，用以減輕鞋款上部內緣對腳部的摩擦。色彩的搭配以撞色為主，每雙鞋都搭配毛巾布料、棉布料兩款鞋帶作為替換，也表現不同的細節設計。

胡宇威帥氣詮釋FENDI Match鞋款。圖／FENDI提供
胡宇威帥氣詮釋FENDI Match鞋款。圖／FENDI提供
張柏芝霸氣演繹FENDI Match黑色休閒鞋。圖／FENDI提供
張柏芝霸氣演繹FENDI Match黑色休閒鞋。圖／FENDI提供
古力娜扎以白皙美腿詮釋FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供
古力娜扎以白皙美腿詮釋FENDI Match休閒鞋。圖／FENDI提供

張柏芝 時尚

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