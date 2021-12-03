打造民營商用太空站 藍源等3公司與NASA簽署4億元合約
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天批准億萬富豪貝佐斯旗下藍源公司等3家民營公司4.156億美元開發合約，將發展民營商用太空站。
路透報導，國際太空站（ISS）可能於2030年前退役，這些相關合約象徵NASA授權民間企業，啟動美國領導的低空地球軌道（LEO）商用經濟。
貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源（Blue Origin）、航太公司納米艙（Nanoracks），以及諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）各自簽署1.3億美元、1.6億美元及1.256億美元合約，將個別發展軌道太空站。
法新社報導，另一家公理太空公司（Axiom Space）早前已取得1.4億美元合約。
藍源計畫建造Orbital Reef太空站，合作夥伴為民營企業「內華達山脈」（Sierra Nevada Corp）子公司Sierra Space，將打造一座「多用途的太空商業園區」，可供製造業與微重力研究使用。
納米艙公司的太空站名為Starlab，與Voyager Space、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）兩家公司合作開發。目標於2027年發射太空站，站內設有生化實驗室、植被實驗室、物理科學和材料研究實驗室，以及一座開放式工作台區域。
諾斯洛普格拉曼公司已經開發出「天鵝座」（Cygnus）太空船，目前為NASA運貨到國際太空站。該公司計劃以組件方式建造太空站分艙，包括科學、觀光與產業實驗等分區。
對於研發太空站總成本，目前還沒有一家公司提供推估數字。
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