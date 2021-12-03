虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

湯鎮瑋。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

走過自立自強拼防疫，與堅「守」踏實的辛丑年，虎年務必好好把握良機、勇敢突破。2022「羊兒」完美大翻身，成功突圍能屈能伸。「狗兒」好運狂飆升，財神照顧幸運滿分。「馬兒」團隊好發揮，戰魂發威凱旋而歸。想當好命人、好野人，一定要了解新的一年十二生肖如何行運。

十二生肖【全年運勢】排行榜：1羊 2狗 3馬

12生肖全年運勢排行榜。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

排行生肖運勢簡析

1羊遠離風暴 ，吉星照拂，遇事呈祥，可喜可賀！

2狗三合助運，整體回升，提高警覺，留住好運！

3馬虎馬半合，時運理想，融入團隊，真心至上！

4牛得貴相挺，穩步上揚，把握機遇，心想事成！

5鼠動中求穩，靈巧應對，維持人際，陪伴家人！

6豬好壞參半，有喜有憂，耐心周旋，有好結果！

7蛇刑犯太歲，謹言慎行，擁貴加持，逢凶化吉！

8龍借力使力，合作利多，與人為善，化險為夷！

9雞遇見困難，貴人來助，運用人和，先苦後甘！

10兔吉星疲弱，差強人意，堅持目標，終得回饋！

11虎太歲本命，行運辛苦，坦蕩行事，避免紛爭！

12猴沖犯太歲，勞心勞力，靈活變通，突破重圍！

十二生肖【事業運勢】排行榜：1羊 2牛 3狗

12生肖事業運勢排行榜。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

排行生肖運勢簡析

1羊擺脫衰運，施展才華，升職加薪，前景看好！

2牛吉曜眷顧，把握機遇，創意創新，累積實力！

3狗三臺助陣，可圈可點，穩住脾氣，耐心以對！

4馬積極進取，不打馬虎，團結合作，親力親為！

5鼠動中有利，跨出安逸，多方學習，激發潛力！

6龍摒除我執，通力合作，放低姿態，發揮長才！

7雞顧及他人，貴人來助，催旺人際，持續進步！

8兔吉中藏凶，志不能伸，順其自然，自我充實！

9豬確認細節，重視合作，維持人脈，能保順利！

10蛇步步為營，盡守本分，請教先進，能獲解決！

11猴謙遜低調，用心做事，主動求變，有新機遇！

12虎收斂霸氣，與人為樂，謹小慎微，以免麻煩！

十二生肖【愛情運勢】排行榜：1羊 2牛 3狗

12生肖愛情運勢排行榜。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

排行生肖運勢簡析

1羊天喜旺運，人氣爆棚，感情明朗，幸福可期！

2牛真心無敵，姻緣必臨，溫柔體貼，心靈契合！

3狗太歲和合，有好緣分，放鬆自在，滋潤人生！

4馬獨享單身，認識新友，製造浪漫，用心陪伴！

5兔勤能補拙，勤能加分，充實內外，提升魅力！

6雞敏銳觀察，全力出擊，詢問長輩，少冤枉路！

7鼠孤芳自賞，自嘆寂寞，打開心門，讓愛進來！

8龍心神不定，遊戲人間，自我釐清，才有幸福！

9豬情緒不振，抑鬱低潮，隨遇而安，莫要強求！

10蛇凶星牽動，矛盾爭吵，猜疑心重，隔閡漸深！

11虎焦頭爛額，草率以對，不期不待，不受傷害！

12猴挑戰不少，容易失望，因錢計較，易傷感情！

十二生肖【金錢運勢】排行榜：1羊 2牛 3狗

12生肖金錢運勢排行榜。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

排行生肖運勢簡析

1羊人脈旺運，穩中求進，偏財防騙，進財有數！

2牛貴人多助，活絡正財，穩健投資 ，見好就收！

3狗吉星催祿，收入滿意，慎防小人，投資謹慎！

4馬歲運三合，逢凶化吉，破財血光，減低損失！

5鼠辛勤耕耘，不可取巧，多做分析，保守為要！

6豬有吉有凶，儲蓄 守財，不走偏門，平穩是福！

7龍天狗吃錢，容易破財，貨比三家，守住積蓄！

8蛇聽長輩言，減低破耗，多方評析，不抄捷徑！

9兔財富難聚，虛花散財，投資健康，才能保本！

10雞小耗損財，謹慎開支，勿信讒言，能防官非！

11虎太歲發威，必當節流，減少欲望，省字為上！

12猴破財虛耗，意外支出，超前規劃，未雨綢繆！

十二生肖【健康運勢】排行榜：1羊 2馬 3狗

12生肖健康運勢排行榜。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

排行生肖運勢簡析

1羊身心良好，輕鬆舒暢，克制口腹，健康長久！

2馬無大病災，外出謹慎，遵守規則，以策安全！

3狗健康少病，注重日常，即時保養，有利身心！

4牛情緒穩定，積極樂觀，勞逸結合，身心安泰！

5龍三餐有序，生活規律，避免探病，安保健康！

6鼠不憑感覺，記錄作息，關注長上，定期養生！

7雞謹小慎微，維護居家，健康有道，落實保養！

8豬吃得均衡，能防疾病，容易焦慮，尋求放鬆！

9蛇壓力倍增，定時健檢，留意細節，照顧全家！

10虎抵抗力差，不可輕忽，風吹草動，審慎以對！

11猴起伏不安，遊走極端，讓心靜下，止住厄運！

12兔病符來襲，健康跌落，就醫求診，以防崩盤！