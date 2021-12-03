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影／丹麥降暴風雪 IKEA顧客與職員直接在展示間過夜

編譯周辰陽／綜合報導
丹麥北部1日晚間降下暴風雪，導致IKEA當地分店的6名顧客與20多名職員受困無法返家，所幸在店裡過夜。圖為店家事後分享被睡過的展示床。（取材自Instagram）
丹麥北部1日晚間降下暴風雪，導致IKEA當地分店的6名顧客與20多名職員受困無法返家，所幸在店裡過夜。圖為店家事後分享被睡過的展示床。（取材自Instagram）

丹麥北部1日晚間降下暴風雪，奧爾堡（Aalborg）的降雪量就高達30公分，導致IKEA當地分店的6名顧客與20多名職員受困無法返家。儘管眾人不得不在店內消磨一整晚，卻也舉辦了一場特別的「即興睡衣派對」。

BBC與每日郵報報導，IKEA奧爾堡分店的至少25名顧客與職員因大雪動彈不得，沒辦法回家窩在自己溫暖的床上。然而，與其試圖硬著頭皮穿越大雪，眾人反而得到一個千載難逢的機會，就在IKEA的迷人展示間住上一晚。

從IKEA奧爾堡分店發布的影像照片可見，顧客與職員們聚到餐廳吃喝與看電視，隨後從整家店選出他們中意的床舖、床墊與棉被，並舒舒服服地躺著休息，隔天早上更享用肉桂捲與咖啡，隨後才離開IKEA。

IKEA奧爾堡分店經理埃姆霍瑟（Peter Elmrose）告訴記者，「我們睡在一樓的家具展示間與樣品屋，那裡有床鋪、床墊與沙發床」。他說，顧客能夠挑選他們正考慮購買與試用的確切床鋪，並花上整晚吃喝與看電視。

丹麥公廣《DR》報導，在隔壁玩具店工作的民眾同樣被惡劣天候困住，也跑來IKEA避難。玩具店經理貝羅特（Michelle Barrett）對IKEA職員表達謝意，「這比睡在各自的車裡要好多了，店內一直很好、很溫暖，我們只是很開心他們會讓我們進去。我們對這個情況就是大笑，因為我們可能不會再有下次體驗了」。

埃姆霍瑟表示，1日晚間「非常好」與「很愉快」。2日早上開門營業時，前一晚用過的床鋪也都會準備好乾淨的寢具。

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