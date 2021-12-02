女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

達美航空公司日前發生一起怪異事件，有乘客在飛機上當眾「餵貓母奶」。 （示意圖／ingimag）

飛機飛航途中，乘客經常提出各種需求，不過有些特殊情況，恐怕連資深空服員都從未見過。達美航空（Delta Air）就發生一起怪異事件，一名女性乘客違規將寵物貓抱出籠子，並在飛機上替貓咪「親餵母奶」，讓其他乘客和機組人員都相當震驚，疑似為當時空服員的求助訊息截圖也在近日曝光，引起熱議。

根據太陽報報導，日前一架飛往亞特蘭大 （Atlanta）的DL1360班機上，有位女乘客不顧航空公司的規範，沒有將其飼養的寵物貓放置籠子內，隨後更在眾目睽睽下，直接替她的愛貓餵食母奶，空服員見狀後連忙上前制止，但這位乘客卻堅持不願配合。

無奈之下，空服員傳訊息通知同公司地勤人員，內容寫著「座位13A的乘客正在給貓餵奶，而且不願意把貓放回籠子中」，訊息中也表示，希望等到飛機落地抵達目的地後，公司相關部門能派人給予協助。

而整段「求救訊息」在網路曝光，許多網友看了都相當傻眼，留言「餵小孩是沒什麼問題，但餵貓喝母奶？」、「在公共場合餵動物母奶，感覺不太對」、「我以前在航空公司上班，也遇過類似的事情」、「天啊，貓咪的牙齒應該很利吧」、「趕快放開那隻貓」等，紛紛撻伐女乘客的行為。